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Hakim ve savcılar firarda, bazıları kritik görevlerde

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Balyoz davası kumpasında mağdur olan 5 subayın cezaevinden üniformaları ile çıkmalarının üzerinden 5 yıl geçerken, kimi kritik görevlere getirildi, kimi ise kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Tahliye olan 5 subaydan biri olan Hava Kurmay Albay İsmet Çınkı'nın cezaevinden çıkarken yaptığı, "Sizlerin ve Atatürk'ün emaneti olan bu kutsal üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz. Leke sürmek istediler ama direndik" açıklaması ise hafızalara kazındı.
 19 Haziran 2019 19:50
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Hakim ve savcılar firarda, bazıları kritik görevlerde

'Balyoz' kumpasının hakimi tutuklanırken, bazı hakim ve savcılar meslekten ihraç edilerek yargılanmalarına başlandı, 6 savcı ise firar etti.

Türkiye yakın tarihine 'Balyoz' adıyla damga vuran kumpas süreci, ilk olarak Taraf gazetesinin 20 Ocak 2010'daki haberinde açıkladığı 2003 tarihli 'Balyoz Harekat Planı' başlıklı haberle gündeme gelmişti. Haberde yer alan iddiaya göre, dönemin 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan'ın liderliğinde, darbe zeminini hazırlama amaçlı 'Çarşaf', 'Sakal', 'Suga' ve 'Oraj' kod adlı eylem planlarından oluşuyordu. Haberde ayrıca Fatih ve Beyazıt camilerinde bomba patlatılarak hükümetin sıkıyönetim ilan etmeye zorlanması, Yunanistan hava sahası üzerinde bir Türk jetinin düşürülerek halkın galeyana getirilmesi ve darbe sonrası önceden ismi belirlenen kişilerin tutuklanması gibi planların olduğu ileri sürülmüştü.

Olayın ardından özel yetkili savcıların yaklaşık bir aylık incelemesinden sonra 22 Şubat 2010'da ilk gözaltı dalgası başladı. İlk etapta Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 149 kişi hakkında dava açılmıştı. Toplam 5 yıl süren ve 365 sanıklı Balyoz kumpası 236 asker sanığın beraatıyla sonuçlandı.

FETÖ tarafından hedef alınan 'Balyoz' kumpası davasının sanıkları, 19 Haziran 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin 'ihlal' kararı üzerine Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği karar doğrultusunda cezaevlerinden tahliye edilmeye başlandı. Bundan tam 5 yıl önce karar sonrası tahliye edilenler arasında en dikkat çekenler Maltepe Cezaevi'nde bulunan Hava Kurbay Albay İsmet Çınkı, Deniz Kurmay Albaylar Yavuz Uras, Ender Kahya, Cem Okyay ve Erdinç Altıner oldu.

Cezaevinden üniformaları ile çıkan komutanlar, 'Mustafa Kemal'in Askerleriyiz' sloganı atmış ve ellerinde de kumpas davası sürecinde hayatını kaybeden bordo bereli MİT'çi subay Kaşif Kozinoğlu, Hava Kurmay Albay Tarık Akça ve Deniz Kurmay Albay Murat Özenalp'in fotoğraflarının bulunduğu afişi açmıştı.

Ardından asker selamı veren komutanlar sevdikleri ile kucaklaşmanın ardından tarihe geçecek bir açıklama yapmıştı.

'SİZLERİN VE ATATÜRK'ÜN EMANETİ OLAN BU KUTSAL ÜNİFORMA LEKESİZDİR'

Açıklamayı tahliye olan diğer 4 subay adına Hava Kurmay Albay İsmet Çınkı yapmıştı. Çınkı Maltepe Cezaevi önünde yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Maltepe Askeri Cezaevi'ndeki görevimiz bugün itibariyle sona ermiştir. Başımız hiç öne eğilmedi asla öne eğilmeyecek. Bu nedenle kılıç gibi keskin çıkıyoruz. İçeriye yalnız girdik milyonlarla çıkıyoruz. Cezaevine girdiğimiz gün gibi başımız dik, alnımız aktır. Sizlerin ve Atatürk'ün emaneti olan bu kutsal üniforma tertemiz ve lekesizdir. Bunu herkes görsün diye üniformamızla çıkıyoruz. Tutsak edildik ama teslim olmadık. Türk subayı olduğumuzu, milletin ve Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olduğumuzu aklımızdan hiç çıkarmadık. Maltepe'den bu onurla çıkıyoruz. Bu memlekete ve size olan inancımız hiç bitmedi. Yüreğimizdeki bu kara sevdanın gücüyle çıkıyoruz buradan. Vicdanlarımız yaralı olsa da rahattır. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Bu bayrak cezaevinde de Cudi'de de Somali'de de dünyanın her yerinde dalgalanacak. Bu bayrağı indirmeye, ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Şehitlerimizi, gazilerimizi, Silivri davalarında hayatını kaybedenleri, aynalı beşiklerde büyütülüp, musalla taşlarında ve kara zindanlarda yalnız bırakılan kahraman silah arkadaşlarımızı, çocuklar ölürken değil, uyurken sessiz kalanları, zulüm karşısında taraf olanları, ve aziz Türk milletini, Maltepe'den selamlayarak onurla çıkıyoruz."

KUMPAS MAĞDURLARI KRİTİK GÖREVLERDE

Cezaevinden üniformaları ile çıkan Cem Okyay ve Erdinç Altıner görevlerine döndü. Okyay 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası 'Acil' koduyla Harekat, Plan ve Teşkilat Daire Başkanlığı'nın başına getirildi. Altıner ise darbe girişiminin ardından 5'inci Fırkateyn Komodoru olarak görevlendirilerek, amiral yetkileriyle 3-4 fırkateynden oluşan bir filoya komutan oldu. İsmet Çınkı, Ender Kahya ve Yavuz Uras ise emekliye ayrıldı.

KİMİ FİRARDA KİMİ TUTUKLANDI KİMİ DE AÇIĞA ALINDI

'Balyoz' kumpası soruşturmasında görev alan savcı Fikret Seçen, Cihan Kansız, Ali Haydar, Bilal Bayraktar, Mehmet Berk ve Mehmet Ergül 15 Temmuz Fethullahçı Darbe Girişimi'nin ardından firar etti. 'Balyoz' kumpasının hakimi Ömer Diken tutuklanırken, bazı hakim ve savcılar da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilerek yargılanmalarına başlandı.
DHA
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