Antalya'da FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı
Örgütün hücre evlerinde 4 kişi gözaltına alındı
|19 Haziran 2019 20:02
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Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde kalan 4 kişi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt içerisinde üst düzey faaliyet gösteren ve hücre evlerinde gizlenen firari kişilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama emri bulunan 4 kişi, dört ayrı hücre evinde gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda 670 dolar, 6 cep telefonu, 5 taşınabilir bellek, 7 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, modem, sahte kimlik, başkasına ait kimlik ve 2 yasaklı yayın ele geçirildi.
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