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YÖK'ten turizm fakültelerine düzenleme kararı

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç:- "Önümüzdeki yıl, turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz"
 19 Haziran 2019 20:05
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YÖK'ten turizm fakültelerine düzenleme kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, turizm fakültelerine ve yüksekokullarına yönelik bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planladıklarını bildirdi.

Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Turizm Fakülteleri Dekanlar Konseyi (TURDEK) ile YÖK'te bir araya geldiklerini aktardı.

Turizm fakültelerindeki eğitim ve öğretimle ilgili meseleleri müzakere ettikleri yararlı bir görüşme olduğunu vurgulayan Saraç, "Önümüzdeki yıl turizm fakültelerimiz ve yüksekokullarımıza yönelik olmak üzere, birlikte bir dizi iyileştirici düzenleme yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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