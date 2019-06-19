Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkartabonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.
|19 Haziran 2019 20:21
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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkartabonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.
Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz.
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz. Daha önce yaptık #YineBizYaparız pic.twitter.com/oqAFGHhSbTBinali Yıldırım (@BY) 19 Haziran 2019
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