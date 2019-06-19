Menemen Belediyesi eski Başkanı'na hapis cezası
|19 Haziran 2019 20:33
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Menemen ilçesinin eski belediye başkanı CHP'li Tahir Şahin hakkında, başkanlığı döneminde Avukat İdris Tınaz Parkı'nda yer alan kafenin ihaleyle kiralanması ve sonrasında izinsiz genişletilmesiyle ilgili dava açıldı.
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonrası Şahin, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Tahir Şahin'in başka dosyalardan cezasının bulunmasını gerekçe göstererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.
Bunun üzerine Şahin'in avukatları, ceza miktarının düşük olması nedeniyle 'denetimli serbestlik'ten yararlanmak için başvuruda bulundu.
Yasal prosedürün uygulanmasının ardından Şahin'in başvurusu kabul edildi. 'Denetimli serbestlik' hükümleriyle Tahir Şahin, cezaevine girdi- çıktı yapılarak, tahliye edildi.
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