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Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Yatağan ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
 19 Haziran 2019 20:51
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Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, minibüs ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde Yüksel Karataş idaresindeki 43 AAN 652 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Hamza, Mehmet ve İsmail Kuşçi, Yasin Akbaş, Mehmet Durdu, İsmail Kayan, Yakup Tatar, Hasan ve Hüseyin Çetin, Arif Delikanlı, Muhammet Gül, Hasan Çetin ve Sinan Karadoğan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yatağan-Milas kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Anadolu Ajansı
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