1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı

FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
 19 Haziran 2019 20:56
Yazdır
FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı

İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zabıta memuru gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Buldan Belediyesinde görevli O.Y. isimli zabıta memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.

O.Y.'nin daha önceden uzman çavuş olduğu ve kendisine tanına hak ile Buldan Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından O.Y., polis tarafından İzmir'e götürüldü.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Genelkurmay eski adli müşaviri hakim karşısına çıktı
19 Haziran 2019 20:08		 Antalya'da FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı
19 Haziran 2019 20:02
'İsmail'in Yeri' restoranlarının sahibi hakim karşısına çıktı
19 Haziran 2019 19:58		 475 sanıklı Akıncı Üssü davasına devam edildi
19 Haziran 2019 19:28
Balyoz Hakimi Ömer Diken'in tahliye talebine ret
19 Haziran 2019 18:40		 Yargıtay eski üyesi Karadağ'ın hapsi istendi
19 Haziran 2019 16:37
Kastamonu'daki FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis
19 Haziran 2019 15:29		 FETÖ'den ayrılmak isteyen subaya 'şefkat tokadı' tehdidi
19 Haziran 2019 15:12
Denizli'de FETÖ operasyonu: 7 eski akademisyene gözaltı
19 Haziran 2019 15:07		 Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
19 Haziran 2019 15:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:16 - Soylu: 24 saatin 20 saati çalışan bir kardeşinizim21:12 - BM, Kaşıkçı raporu için Türkiye'ye teşekkür etti21:08 - 'Öykü Arin'e yapılan kök hücre nakli yüzde 98,5 tuttu'21:04 - Tecavüzle suçlanan profesörün tahliyesine itiraz21:00 - Fed faiz kararını açıkladı20:56 - FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı20:51 - Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı20:47 - 'Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz'20:42 - Bakan Kurum: 28 ilde 55 millet bahçesi inşa edildi20:37 - En çok tercih edilen balık oldu! 45 liraya satılıyor
20:33 - Menemen Belediyesi eski Başkanı'na hapis cezası20:29 - 'Yayla muzu' 5 ile 10 lira arasında satılıyor20:25 - Yeni askerlik teklifinin ikinci bölümü kabul edildi20:21 - Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni indirim müjdesi20:17 - Erdoğan: Ordu Valisi, seçim sonrası dava açacak20:13 - Datça'da kıyı işgali İnsan Hakları Kurulu'na taşındı20:11 - Parmağının kesilmesini beklerken bacağından oldu20:08 - Genelkurmay eski adli müşaviri hakim karşısına çıktı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
38 üniversite yüksek lisans ve doktora ilanı yayımladı
Dolara geçişi önleyecek mevduata hücum
Erdoğan: Sandık başından kimse ayrılmayacak
YKS tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
Terfi eden hakim savcıların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
MEB, seminer planında da hata yapıyor
'TV programından önce soruları CHP adayına veriyorsun'
Emniyet, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için talep topluyor
FETÖ'nün futbol ayağına neden dokunulmadı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Binali Yıldırım 3
lustral 1
sözlükte gün yapmaya karar vermek 1
kürt kökenli kardeşlerimiz canımız,ciğerparemizdir 3
18.06.2019 sayıştay açıklaması 1
Kalbin kemiği yok 2
saman alevi 6
Para Avcısı 1
ayakta uyumak 6
Kendine dönüş 5
SON İLANLAR
Türk Kızılayı İletişim Asistanı Alım İlanı
Diyarbakır Bismil SYDV Personel Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tekirdağ Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Eti Maden İşletmeleri Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Lapseki Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam