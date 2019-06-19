FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
FETÖ soruşturmasında bir zabıta gözaltına alındı
|19 Haziran 2019 20:56
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İzmir merkezli düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında Denizli'nin Buldan ilçesinde bir zabıta memuru gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda Buldan Belediyesinde görevli O.Y. isimli zabıta memuru polis ekiplerince gözaltına alındı.
O.Y.'nin daha önceden uzman çavuş olduğu ve kendisine tanına hak ile Buldan Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından O.Y., polis tarafından İzmir'e götürüldü.
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