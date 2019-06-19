Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faiz kararını duyurdu. Fed faizi yüzde 2.25 ile 2.50 arasında sabit bıraktı.
|19 Haziran 2019 21:00
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