Fed'in faiz kararı sonrası Dolar/TL'de düşüş
ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu.
|19 Haziran 2019 21:20
|Yazdır
ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu.
Federal fonlama oranında değişikliğe gitmeyen banka, yüzde 2.25 - 2.50 aralığında bıraktı. Belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi.
Fed'in karar metninde gelecek bilgilerin yakından izlendiği ve uygun şekilde hareket edileceği ifade edildi.
Kararın açıklamasının ardından Türk lirasının da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke paraları hızla değer kazanmaya başladı.
Dolar/TL, Fed kararının ardından 5.8222'den 5.80 altına indi ve 5.7960'a geldi. TL de dahil olmak üzere tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazandı. 2 yıllık ABD tahvil faizi 1.88'den 1.81'e inerken Fed belirsizliklerin arttığını belirtti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Dolar, Fed öncesi hareketli
19 Haziran 2019 15:39
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
19 Haziran 2019 13:19
|Çeyrek altın ne kadar
19 Haziran 2019 12:48
|Gün ortası döviz fiyatları
19 Haziran 2019 12:11
|Borsa, güne düşüşle başladı
19 Haziran 2019 10:06
|Dolar güne 5,87 TL'den başladı
19 Haziran 2019 09:17
|Vatandaş döviz hesaplarını TL'ye dönüştürüyor
19 Haziran 2019 08:00
|Dolardan kaçış planı
19 Haziran 2019 07:35
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
18 Haziran 2019 18:22
|Altında gün sonu fiyatları
18 Haziran 2019 17:41