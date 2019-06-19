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Fed'in faiz kararı sonrası Dolar/TL'de düşüş

ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu.
 19 Haziran 2019 21:20
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Fed'in faiz kararı sonrası Dolar/TL'de düşüş

ABD Merkez Bankası politika faizini değiştirmedi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit tuttu.

Federal fonlama oranında değişikliğe gitmeyen banka, yüzde 2.25 - 2.50 aralığında bıraktı. Belirsizliklerin arttığına dikkat çekildi.

Fed'in karar metninde gelecek bilgilerin yakından izlendiği ve uygun şekilde hareket edileceği ifade edildi.

Kararın açıklamasının ardından Türk lirasının da aralarında bulunduğu gelişmekte olan ülke paraları hızla değer kazanmaya başladı.

Dolar/TL, Fed kararının ardından 5.8222'den 5.80 altına indi ve 5.7960'a geldi. TL de dahil olmak üzere tüm gelişen ülke paraları dolar karşısında değer kazandı. 2 yıllık ABD tahvil faizi 1.88'den 1.81'e inerken Fed belirsizliklerin arttığını belirtti.

Memurlar.Net
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