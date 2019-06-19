Yola tuzaklanan telsiz düzenekli bomba imha edildi
|19 Haziran 2019 21:36
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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbarat sonucu teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı bulunup imha edildi.
Edinilen bilgiye göre, bir vatandaşın Silopi ilçesi Başak köyü yolu üzerinde kablo düzeneğinin bulunduğu ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı bölgede operasyon başlattı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerine güvenlik önlemi alındı. Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli drone ekibi ile yapılan kontrolde Başak köy yolunda kablonun tespit edilmesi üzerine Silopi Emniyet Müdürlüğü PAMİT ekibi ve Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı OYİT'nce olay yerinde inceleme yapıldı. Başak köyü mevkiinde güvenlik güçlerinin kullandığı stabilize yolda mayın arama-tarama faaliyeti gerçekleştiren güvenlik güçleri, teröristler tarafından yola döşenmiş telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı tespit etti.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, kabloyla uzaktan kumanda ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti.
Çevrede güvenliğin sağlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.
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