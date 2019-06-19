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THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

THY Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden:- "1 Temmuz 2019'dan itibaren Nur Sultan-İstanbul seferlerini haftalık 5'ten 7'ye çıkaracağız"
 19 Haziran 2019 21:56
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THY, Kazakistan'a sefer sayısını artıracak

Türk Hava Yolları (THY) Almatı Müdürü Hasan Savaş Erden, 1 Temmuz itibarıyla Nur Sultan-İstanbul sefer sayısını 5'ten 7'ye çıkaracaklarını bildirdi.

Erden, düzenlediği basın toplantısında, THY'nin dünya havacılık sektöründe son yıllarda büyük atılım gerçekleştirdiğini kaydetti.

Kazakistan'a 1992'de uçan ilk uluslararası yabancı hava yolu şirketi olduklarını hatırlatan Erden, "2005 yılında da Nur Sultan'a sefer düzenleyen hava yolu şirketi olduk. Yaklaşık 27 yıldır Kazakistan'da havacılık sektörüne katkı sağlıyoruz." dedi.

124 ülkeye uçuş gerçekleştirdiklerini aktaran Erden, şirketin filosunda 336 uçak bulunduğunu, 2023 yılına kadar uçak sayısını 500'e, yolcu sayısını 120 milyona ve geliri 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Erden, kültür, sanat ve ekonomik anlamda Kazakistan ile Türkiye'nin birbirine yakın olduğunu, bu nedenle her yıl iki ülke arasındaki yolcu sayısında ciddi artış kaydedildiğini bildirdi.

Kazakistan'dan geçen yıl 240 bin yolcunun Türkiye'ye seyahat ettiğini belirten Erden, "Bu rakamın bu yıl 250 binin üstüne çıkacağını düşünüyoruz. Bu ihtiyaçtan dolayıdır 1 Temmuz 2019'dan itibaren Nur Sultan-İstanbul seferlerini haftalık 5'ten 7'ye çıkaracağız." dedi.

Erden, geçen yıl Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi'nin desteğiyle Almatı'dan İstanbul'a geniş gövde uçaklarla seferler başlattıklarını, Nur Sultan'da da geniş gövde uçak seferleri yapmak istediklerini söyledi.

Uçak bileti fiyatlarının talebe göre 299 dolardan başladığını bildiren Erden, geçen yıl Kazakistan'dan İstanbul'a 66 bin yolcu, Antalya, Bodrum ve İzmir gibi turistik bölgelere charter uçuşlarla 10 bin yolcu taşıdıklarını kaydetti.

Erden, Almatı'dan haftada 10 tarifeli uçuş gerçekleştirdiklerini aktararak, kısa vadede Kazakistan'ın Aktau kentinden uçuşlar yapmayı planladıklarını da söyledi.

- "Yolcuların istediği zaman Kazakistan'a dönmesini ya da Türkiye'ye gitmesini sağlayacak"

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi Uluslararası İlişkiler ve Hava Taşımacılığı Departmanı Başkanı Saltanat Tompiyeva, Nur Sultan-İstanbul seferlerinin haftada 5'ten 7'ye çıkarılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, "Seferlerin her gün olması, yolcuların istediği uygun zamanda Kazakistan'a dönmesini ya da Türkiye'ye gitmesini sağlayacak." dedi.

İki ülke arasında yoğun bir yolcu trafiği olduğuna işaret eden Tompiyeva, Kazakistan'dan Türkiye'ye haftada 60 civarında sefer yapıldığını, bunun içinde THY'nin haftada 20'den fazla seferi bulunduğunu kaydetti.

Toplantıda, İstanbul Havalimanı'nın tanıtımı da yapıldı.
Anadolu Ajansı
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