Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMALARINDA EN ÇOK SORULAN 6 SORU VE 6 CEVAP Öğretmenlerin il dışı nakillerine başvuruları 14 Haziran'da başladı ve başvurular 20 Haziran'da sona erecek. Memurlar.net olarak sık sorulan 6 soruyu cevaplıyoruz.