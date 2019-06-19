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DYP: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kemal Abdullahoğlu 23 Haziran'da yapılacak seçimde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini belirterek, "Tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz ''dedi.
 19 Haziran 2019 23:06
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DYP: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz

Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Kemal Abdullahoğlu 23 Haziran seçimlerinde DYP olarak İstanbul da bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Çok sayıda TV kanalında canlı yayınlanan tarihi İmamoğlu ve Yıldırım tartışma programını izleyerek bir başka TV kanalında program ve performans değerlendirmesi yapan Abdullahoğlu program sonrasında yaptığı basın açıklamasında: ''DYP olarak verdiğimiz ilk kararda herhangi bir değişiklik yok ve bu pazar yapılacak İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde tüm gücümüzle Sayın Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz ''dedi .

Son günlerde yapılan spekülasyonların algı operasyonu olduğunu ve DYP nin bayraktarlığını yaptığı misyon ve vizyon gereği Türkiye ve İstanbul'un geleceği her şeyin üstündedir diyen Abdullahoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

''Doğru Yol Partisi'nin İstanbul da önemli sayıda gönüldaş ve sempatizanı bulunmaktadır. Bu sayı özellikle başa baş çıkabilecek seçim sonuçlarında seçimin kaderini direkt etkileyebilecektir. Nitekim 31 Mart seçim sonuçlardaki küçük fark konunun büyük önemini göstermiş bulunmaktadır . Doğru Yol Partisi olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na 23 Haziran seçimlerinde vereceğimiz tam destekle katkı sunacak ve tarihi görevimizi yapmış olacağız.''

DHA
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