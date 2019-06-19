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Uzmanlar ebeveynleri 'obeziteye' karşı uyardı

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Nilşah Karakurt:- "Çocuk tatilde, tadını çıkarsın' diyerek ebeveynler çocuklarının yediği abur cuburları kontrolsüz bırakabiliyor, gece geç yatıp sabah geç kalkılan bir uyuma düzeni, uzun süre televizyon karşısında oturma, uzun süre bilgisayar ve telefonla oyun oynamak çocukları ve gençleri asosyalliğe iterken hareketini azaltıp obeziteye ciddi zemin hazırlıyor"
 19 Haziran 2019 23:11
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Uzmanlar ebeveynleri 'obeziteye' karşı uyardı

Medicana Çamlıca Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Nilşah Karakurt, tatile giren çocukların beslenme düzeninin önemine işaret ederek, "Çocuk tatilde, tadını çıkarsın' diyerek ebeveynler çocuklarının yediği abur cuburları kontrolsüz bırakabiliyor, gece geç yatıp sabah geç kalkılan bir uyuma düzeni, uzun süre televizyon karşısında oturma, uzun süre bilgisayar ve telefonla oyun oynamak çocukları ve gençleri asosyalliğe iterken hareketini azaltıp obeziteye ciddi zemin hazırlıyor." dedi.

Nilşah Karakurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların kapanmasıyla birlikte tatil moduna geçen çocuk ve gençlerin beslenme düzenlerinin değişmesi sonucu doğabilecek sorunlara ilişkin uyarılarda bulundu.

Okul dönemindeki çocukların gelişimlerinin sağlıklı devam edebilmesi, yemek yeme alışkanlıklarının bozulmaması açısından doğru beslenmenin son derece önemli olduğunu belirten Karakurt, tatil döneminde çocukların kontrolsüz olarak serbest bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Karakurt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzun bir yaz tatili öğrencileri beklerken okul yaşamından ev yaşamına geçiş ile beslenme düzeni ve hareket alanı değişiyor. Çocuklar ve gençler okul hayatlarında sabah erken kalkıp aperatif kahvaltı yapmaya alışkınlar ve okul saatinde okulda çıkan yemeklerle öğlen yemeğini yiyorlarken tatilde ev düzenine geçişle beraber sabah uyuma saatleri uzuyor kahvaltı geçe kalıyor bunu takiben öğlen yemeği atlanıyor ve yerini atıştırmalara, abur cuburlara bırakıyor. 'Çocuk tatilde, tadını çıkarsın' diyip ebeveynlerde çocuklarının yediği abur cuburları kontrolsüz bırakabiliyor.

Gece geç yatıp sabah geç kalkılan bir uyuma düzeni, uzun süre televizyon karşısında oturma, uzun süre bilgisayar ve telefonla oyun oynamak çocukları ve gençleri asosyalliğe iterken hareketini azaltıp obeziteye ciddi zemin hazırlıyor. Çocukların kemik ve kas gelişimi açısından tatil döneminde de sağlıklı ve düzenli beslenme alışkanlığının mümkün olduğunda devam ettirilmesi gerek. Bu noktada anne ve babalara önemli görev düşüyor. Düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının kazandırılması için tatilin bir fırsat olduğunu da belirtmek isterim."

- "Uyku düzeni, egzersiz ve düzenli, sağlıklı beslenmek kadar önemli"

Nilşah Karakurt, yaz tatili döneminde çocuklara yönelik önerileri çerçevesinde kahvaltının önemine işaret ederek, havuç, kuruyemiş atıştırmalıkların tüketilebileceğini aktardı.

Ev yapımı poğaça ve keklerin tam buğday unu ile yapılabileceğini dile getiren Karakurt, şu önerilerde bulundu:

"Yaz okulunda olan ve aktif spor yapan gençler ve çocuklar için her zaman beslenme çantası hazırlanmalıdır. Kutu süt, kutu ayran, kutu kefir, leblebi, badem, ceviz, muz, elma gibi çantalık atıştırmalıklar yer almalıdır. Öğlen ve akşam yemekleri arasındaki uzun arayı karbonhidrat ve proteinden zengin bir öğünle renklendirilebilir. Tahıllı ekmekle yapılan peynirli sandviç, muz yanında süt, ev yapımı meyveli kek yanında süt, ev yapımı sütlü tatlılar gibi seçenekleri değerlendirilebilir.

Yaz tatili boyunca çocuklarınız için mutlaka bir hobi öneriniz olsun. Oyun saatleri dışında yüzme, basketbol, voleybol, tenis, futbol, tırmanış, binicilik, su sporları, jimnastik gibi ilgileneceği bir spor dalı ile uğraşmaları sağlıklı gelişimleri açısından faydalı olacaktır. Uyku düzeni de, egzersiz ve düzenli, sağlıklı beslenmek kadar önemli."

Fast food yerine sağlıklı atıştırmalıkların, susamadan da su içme alışkanlığının kazandırılmasının, kahvaltı, ana öğün ve ara öğünlerin atlanmasının çocukların gelişimi açısından son derece önemli olduğunu ifade eden Karakurt, çocukken kazanılan alışkanlıkların ileride onları kalp hastalıkları, obezite gibi bir çok kronik hastalıktan koruyabileceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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