2018'in en girişimci üniversitesi ODTÜ
|19 Haziran 2019 23:16
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Mehmet KAYA
TÜBİTAK tarafından oluşturulan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksi 2018 sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. 2018 endeksinde ODTÜ ilk sıradaki yerini korudu. Endeks 150 ve fazlasında öğretim üyesi olan üniversiteleri kapsıyor ve endeks puanına göre ilk 50'ye girenler açıklanıyor.
Mustafa Varank basına yaptığı açıklamada, 2018 değerlendirmesinin 9 ay sürdüğünü ve metodolojide bazı değişiklikler yapıldığını bildirdi. Yedinci kez açıklanan endeksin, takip edildiğini ve üniversiteler tarafından prestijli bir endeks olarak kabul gördüğünü vurgulayan Mustafa Varank, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite endeksinin özel bir konuya odaklandığını, üniversitelerin eğitim kalitesi ile ilgili olmadığını hatırlattı.
Amaç rekabeti artırmak
"Amacımız, girişimcilik, yenilikçilik yönünden üniversitelerimizde rekabeti artırmak" diyen Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın üniversitelerle birlikte önemli çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
Mustafa Varank daha sonra ilk 10'a giren üniversiteleri açıkladı. TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2018'de ilk 10 sırayı alan üniversiteler ve endeks puanları şöyle:
1-Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 93,16
2-İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 90,16
3-Sabancı Üniversitesi 85,49
4-Bilkent Üniversitesi 84,42
5-Boğaziçi Üniversitesi 83,33
6-Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) 81,40
7-Gebze Teknik Üniversitesi 77,82
8-Hacettepe Üniversitesi 75,93
9-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 75,64
10-Ege Üniversitesi 70,66
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