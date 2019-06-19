PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan füze ele geçirildi
|19 Haziran 2019 23:31
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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan füze ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pençe Harekatı başarılı şekilde devam ediyor.
Harekat kapsamında, terör örgütü PKK'ya ait bir sığınakta, yerden havaya omuzdan atılan "SA-14 portatif füze" bulundu.
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