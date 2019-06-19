Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı
|19 Haziran 2019 23:36
|Yazdır
Adana'da bir uyuşturucu bağımlısı, sokak ortasında 2 kişiyi bıçakladıktan sonra babası tarafından olay yerinden arabayla kaçırıldı. Kaçan aracı önünü keserek durduran ekipteki bir polisi de bıçakla yaralayan şüpheli ve babası gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde olan İ.T. (25) isimli şahıs, Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49097 sokak içerisinde Mustafa T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi durduk yere bıçakladı. Ardından İ.T., babası tarafından otomobil ile olay yerinden kaçırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Mustafa T.'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Uyuşturucu etkisinde şahıs polis memurunu da bıçakla yaraladı
Babası tarafından otomobille kaçırılan İ.T. 'yi arama çalışmaları başlatan polis ekipleri, Çukurova ilçesi 2000 Evler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde otomobili durdurdu. Teslim olmamak için direnen İ.T., bir polis memurunu boyun kısmından bıçakla yaraladı. İ.T. ve babası gözaltına alındı.
Yaralanan polis memuru, özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine sevk oldu. Özel Harekat timleri ise olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik önlemi aldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversiteli Mert mezuniyet partisinde öldü
19 Haziran 2019 22:51
|Çorum'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
19 Haziran 2019 22:26
|Muğla'da minibüs ile tır çarpıştı: 14 yaralı
19 Haziran 2019 20:51
|Emekli öğretmen kazada hayatını kaybetti
19 Haziran 2019 19:34
|'Sel felaketinde ölü sayısı 7'ye çıktı'
19 Haziran 2019 17:24
|Mezuniyet için hazırlanan sahne çöktü
19 Haziran 2019 16:42
|Türk polisi, 12 ton uyuşturucunun ele geçirilmesini sağladı
19 Haziran 2019 13:46
|Mezuniyetinden bir gün önce akıma kapılan öğrenci öldü
19 Haziran 2019 13:28
|Cem Küçük'e 'Mavi Marmara'dan zorla getirme kararı
19 Haziran 2019 12:53
|Ankara'da servis aracı devrildi: 15 yaralı
19 Haziran 2019 11:59