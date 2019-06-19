Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor
|19 Haziran 2019 23:46
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ŞEHİTKAMİL Belediyesi Gençlik Kampı, geçtiğimiz hafta tamamlanan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ardından yıl sonu seminerlerine katılan öğretmenleri ağırlıyor.
Dülük Tabiat Parkı içerisinde yer alan Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı, her gün farklı bir grubu doğa ile buluşturmaya devam ediyor. Pentatlon sahasından, 21 etaplı ip parkuruna, yürüyüş istasyonlarından, paintball oyununa, 12 metre yükseklikteki tırmanma duvarından, oryantiringe kadar birbirinden farkı ve heyecanlı etkinliklerin yer aldığı kamp alanı, yorucu eğitim- öğretim maratonunun ardından yılsonu seminerlerine katılan öğretmenleri misafir ediyor. Kamp alanında gün boyunca öğretmen arkadaşlarıyla keyifli zamanlar geçiren öğretmenlerin en çok ilgi gösterdiği etkinliklerin başında paintball ve zipline yer alıyor.
ÖĞRETMENLERİMİZİ SEMİNER DÖNEMİ BOYUNCA MİSAFİR EDECEĞİZ
Eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenci gruplarının yanı sıra dönem sonu seminer çalışmalarına katılan öğretmenleri kamp alanında misafir ettiklerini ifade eden Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı sorumlusu Mehmet Kaya, kamp alnında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Gençlik Kampımızda her yıl 15 binin üzerinde öğrencimizi misafir ediyoruz. Öğrenci gruplarımıza yönelik gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra yetişkinlere yönelik düzenlediğimiz programlarda ağırlıklı olarak öğretmenlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarının personellerini doğanın ev sahipliğinde ağırlıyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ardından yılsonu seminerlerine katılan öğretmenlerimiz, seminer programında bir günlerini sportif ve sosyal etkinliklere ayırıyorlar. Bizler de kamp alanında görev yapan tüm kamp lideri arkadaşlarımızla öğretmenlerimizin doğa ile geçirdikleri günlerini en keyifli şekilde değerlendirebilmelerini arzu ediyor ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Öğretmenlere yönelik kamplarımız, seminer dönemi boyunca devam edecek. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize doğa ile iç içe spor ve sağlıklı dolu günler diliyoruz."
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