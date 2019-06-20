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Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 20 Haziran 2019 00:02
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Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

DEMİRYOLU EMNİYET KRİTİK GÖREVLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinin Ek-2'sinde yer alan "Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz" başlıklı kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz

Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan emniyet kritik görevlerde çalışan personel, raporun sonucuna itiraz etmesi halinde çalıştığı demiryolu altyapı veya tren işletmecisi tarafından psikoteknik değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psikoteknik değerlendirmeye gönderilir. Değerlendirme sonucunun yetersiz olması halinde, emniyet kritik görevlerde çalışan personele altı ay süre tanınır. Altı aydan sonra psikoteknik değerlendirmenin yetersiz olması durumunda ikinci bir kez altı ay süre verilir. İkinci altı ay sonunda da psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan emniyet kritik görev personeline bir daha aynı emniyet kritik görevi verilmez. Bahsi geçen süreler içinde psikoteknik değerlendirme sonuçları yetersiz olarak değerlendirilenler aynı emniyet kritik görevlerde çalıştırılamaz."

MADDE 2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.
Memurlar.Net
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