Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tren Makinist Yönetmeliğinin Ek-2'sinde yer alan "Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz" başlıklı kısım aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Psikoteknik değerlendirme raporlarına ilişkin itiraz

Psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan tren makinisti, raporun sonucuna itiraz etmesi halinde çalıştığı demiryolu altyapı veya tren işletmecisi tarafından psikoteknik değerlendirme tarihinden en az 30 gün sonra ikinci bir değerlendirme için psikoteknik değerlendirmeye gönderilir. Değerlendirme sonucunun yetersiz olması halinde, makiniste altı ay süre tanınır. Altı aydan sonra psikoteknik değerlendirmenin yetersiz olması durumunda ikinci bir kez altı ay süre verilir. İkinci altı ay sonunda da psikoteknik değerlendirme sonucu yetersiz olan makiniste, bir daha makinistlik görevi verilmez. Bahsi geçen süreler içerisinde psikoteknik değerlendirme sonuçları yetersiz olarak değerlendirilenler makinist olarak çalıştırılamaz."

MADDE 2 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.