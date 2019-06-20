1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Burdur'da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından sel ve su baskınlarına müdahale edildi, kapanan yollar açıldı.
 20 Haziran 2019 00:18
Yazdır
Burdur'da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı

Burdur'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı köylerde su baskınları yaşandı. İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları ekipleri tarafından sel ve su baskınlarına müdahale edildi, kapanan yollar açıldı.

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, sağanak yağış sebebiyle il merkezine bağlı Hacılar köyü, Yeşilova ilçesi ile Düden köyü arasındaki yol, il merkezine bağlı Karaçal köyü mevki Burdur-Karamanlı yolu, Bucak ilçesi Kestel köyü Dutderesi mevkiinde sel ve su baskınları meydana geldi. Burdur Meteoroloji Müdürlüğü metrekareye Yumrutaş'ta 24 kilogram, Elmalıyurt'ta 17 kilogram, Erikli'de 12 kilogram, Kemer'de 10 kilogram, Söğüt'de 8 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Yeşilova ilçesi ile Düden köyü arasındaki yolda dere taşması sonucu hasar gören yola Burdur İl Özel İdaresi ekiplerince 3 araç, 7 personel ile müdahale edilerek trafik servis yolundan sağlandı.

İl merkezine bağlı Burdur-Karamanlı karayolu Karaçal mevkii trafik aktarma bölgesinde aşırı yağışlardan dolayı yaşanan heyelana, 6 araç ve 10 personel ile müdahale edilerek yol trafiğe açıldı. İl merkezine bağlı Hacılar köyünde 1 evin bodrum katında meydana gelen su baskınına İl Özel İdaresi ekipleri tarafından 1 kepçe, 1 personel, Karayolları ekipleri tarafından 1 kepçe,1 personel, AFAD ekipleri tarafından 1 araç, 3 personel ile müdahale edildi. Bucak İlçesi Kestel Köyü Dutderesi mevkiinde tıkanan menfezler Burdur İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açıldı.

Burdur Valiliği tarafından, yağışlarla ilgili başka bir olumsuzluk bulunmadığı bilgisi verilirken meteorolojik verilere göre ani sağanak yağışların birkaç gün daha devam edeceği kaydedildi. Vatandaşlar, yaşanabilecek sel ve su baskınları konusunda uyarıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Meteorolojiden Ankara ve 5 il için sağanak uyarısı
19 Haziran 2019 22:55		 Karabük üniversitesi'nin ikiz hemşireleri mezun oldu
19 Haziran 2019 22:47
Akademisyen 40 yıllık birikimini liseye bağışladı
19 Haziran 2019 22:21		 'Öykü Arin'e yapılan kök hücre nakli yüzde 98,5 tuttu'
19 Haziran 2019 21:08
En çok tercih edilen balık oldu! 45 liraya satılıyor
19 Haziran 2019 20:37		 Parmağının kesilmesini beklerken bacağından oldu
19 Haziran 2019 20:11
Tatil yapmanın 14 faydası
19 Haziran 2019 19:31		 Isparta, Gül'den sonra 'Lavanta' festivaline hazırlanıyor
19 Haziran 2019 17:37
Vali makam aracını sünnet çocuklarına tahsis etti
19 Haziran 2019 16:04		 Kocaeli TEM'de zincirleme kaza trafik durdu
19 Haziran 2019 14:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:18 - Burdur'da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı00:05 - Nükleer Düzenleme Kurumu Personelini Hakkında Yönetmelik00:04 - Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği00:03 - 20 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları00:03 - Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik00:02 - Sözleşmeli statüde geçirilen süreler 8 yıla bir kademede dikkate alınır mı?00:02 - Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik23:51 - Sivil ekipler, kuralsız sürücülerin korkulu rüyası olu23:46 - Gençlik kampı öğretmenleri ağırlıyor23:41 - Siverek'teki silahlı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 5'e yükseldi
23:36 - Uyuşturucu kullanıp 1 polis ve 2 kişiyi bıçakladı23:31 - PKK sığınağında omuzdan atılan füze bulundu23:26 - Köylülerden valilik önünde oturma eylemi23:21 - Başkentteki atıl üst geçitler kaldırılıyor23:16 - 2018'in en girişimci üniversitesi ODTÜ23:11 - Uzmanlar ebeveynleri 'obeziteye' karşı uyardı23:06 - DYP: Tüm gücümüzle İmamoğlu'nu destekleyeceğiz23:01 - '31 Mart'ta bu belediyeyi hileyle kaybettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ekrem İmamoğlu ve İsmail Küçükkaya'nın, ortak yayın öncesinde bir otelde, görüşmesini etik buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sözleşmeli statüde geçirilen süreler 8 yıla bir kademede dikkate alınır mı?
20 Haziran 2019'dan önemli gündem başlıkları
Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği
Nükleer Düzenleme Kurumu Personelini Hakkında Yönetmelik
Tren Makinist Yönetmeliğinde Değişiklik
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliğinde Değişiklik
Burdur'da sağanak etkili oldu, köy yolları sular altında kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kendine dönüş 5
Ahahahahah 1
fransızca şarkılar 3
Sahibine ulaştıramadığınız hediye 2
copa america 2019 1
marko guduric 1
Hüsn-i kuruntu 1
Kelime Oyunu 1
mavi bayrak 4
ismail küçükkaya 1
SON İLANLAR
Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Samsun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Danıştay sözleşmeli 28 personel alacak
Türk Kızılayı İletişim Asistanı Alım İlanı
Diyarbakır Bismil SYDV Personel Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Türk-Alman Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam