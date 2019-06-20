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Vatandaşlar, avukatlar gibi dava içeriğini, internet'ten görebilir mi?

Vatandaşlar dava dosyaların Vatandaş Uyap üzerinden erişebiliyor.
 20 Haziran 2019 00:56
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Vatandaşlar, avukatlar gibi dava içeriğini, internet'ten görebilir mi?

Vatandaşlar, haklarında açılan davalarla ilgili genel bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşabilmektedir.

Peki dava dosyalarının içeriğine vatandaşlar da, avukatlar gibi erişebiliyor mu?

Vatandaş Uyap adresine girilmesi halinde, vatandaşlar da açılan davalara dair dosyaları görebilmektedir.

Vatandaş Uyap'a girmek için tıklayın. https://vatandas.uyap.gov.tr/

Vatandaş Uyap'a girdiğinizde sol menüden "Dosya Sorgulama" sekmesinden Yargı Türü, Yargı Birimi/ Mahkeme Türü seçtikten sonra sorguda "Dosya Görüntüle"ye basarak, sonra üst sekmelerden Evrak bölümüne giderek, dava dosyasına sunulan tüm evrakları görebilirsiniz.
Memurlar.Net - Özel

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