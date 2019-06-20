Sözleşmeli öğretmenler, kadroya geçse dahi, tayin isteyemeyecek
|20 Haziran 2019 09:10
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Torba yasa meclise sunuldu. Tıklayınız. Kısa bir süre içinde komisyon görüşmeleri olacak. Sonra da genel kurula gelip yasalaşması bekleniyor. Bu süreç ne kadar sürer tabii ki belli değil.
Yapılacak değişiklik yani teklif şu şekilde:
"Madde 17- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dört" ibareleri "üç" şeklinde ve "iki" ibaresi "bir" şeklinde değiştirilmiştir."
Bu ne anlama geliyor?
Yapılacak değişikliğe göre 652 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinde yer alan 4 ibareleri 3, 2 ibareleri ise 1 olarak değiştirilmektedir.
"EK MADDE 4- ( (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz."
Bu durumda sözleşmeli öğretmenler;
- Sözleşmeli öğretmenler dört değil üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaklar. Buna Mazeret tayini dahil.
- Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört değil üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacaklar. Yani kadrolu olacaklar.
- Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az iki değil bir yıl daha görev yapacaklar. Yani 3 yıldan sonra kadroya geçince bir yıl daha çalışıp isteğe bağlı yer değiştirme isteyebilecekler.
Ancak Kanunun bu şekilde yasalaşması ve geçici bir madde düzenlemesi yapılmaması halinde 2016 Ekim ayında alınan sözleşmeli öğretmenler 2019 yılında mazeret tayini yapamayacaktır. Çünkü sözleşmeli öğretmenlerin 2016 yılı atama sonuçları 10 ekim 2016'da açıklanmış ve güvenlik soruşturmasına göre bu tarihten sonraki bir tarihte itibaren göreve başlamıştır.
Soru şu: Kanun yakında geçerse birkaç ay sonra 3 yılımız dolacak. Bu durumda bize özür durumu yer değiştirme hakkı verilecek mi?
3 yılını doldurarak kadroya geçecek öğretmenlerin özür grubu tayin istemelerinde bir engel yok fakat bu öğretmenlerin 3 yılını doldurması özür grubu atamalarından sonra olacağı için bakanlık bir inisiyatif kullanır mı kullanmaz mı meselesi var.
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirmelerinin başvurusu 20 Haziran'da sona eriyor. Bu nedenle eşi sözleşmeli olan öğretmenler ikilemde kalmış durumdalar.
Düzenleme meclis tatile girmeden kanunlaşırsa yukarıda açıkladığımız durumdaki öğretmenler Ağustos özür grubunda yer değiştirme isteyebilecekler mi?
Maksut BALMUK
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