Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

20 Haziran 2019 PERŞEMBE

Resmi Gazete

Sayı : 30807

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

OKUL GIDASI LOGOSU UYGULAMASI USUL VE ESASLARI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2019/29)

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin hususları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanımının uygulanmasına ilişkin hususları kapsar.

(2) Bu Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasına, 5/2/2013 tarihli ve 28550 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğine ve 26/1/2017 tarihli ve 29960 Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Genelge: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgeyi,

b) Okul Gıdası Logosu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünde tanımlanan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde bulunacak Ek-1'de yer alan logoyu,

c) Protokol: Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 2/1/2019 tarihinde imzalanan Okul Kantinlerinde Satışa Sunulacak Gıdalar ve Bu Gıdalarda Kullanılacak Logo Uygulamasına İlişkin İşbirliği Protokolünü,

ifade eder.

Okul Gıdası Logosu kullanımına dair genel esaslar

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği yapar.

(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda Okul Gıdası Logosu kullanılır. Okul Gıdası Logosu, Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılır.

(3) Genelgenin ekinde yer alan Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında yer alan eğitim kurumlarında satışı uygun olmayan gıda ve içecekler için Okul Gıdası Logosu kullanılmaz.

(4) Okul Gıdası Logolu ürünleri satan gıda işletmecileri Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine uyarlar.

(5) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar; Genelgede yer alan kriterler yanında Türk Gıda Kodeksine de uygun olur.

(6) Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde Okul Gıdası Logosu yer alır.

(7) Bu Tebliğde yer alan hükümlere uygun olmayan gıdalar okul gıdası olarak değerlendirilmez.

Okul Gıdası Logosunun özellikleri

MADDE 6 - (1) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalar üzerinde Ek-1'de yer alan logo bulunur.

(2) Ambalaj üzerinde yer alacak logonun çapı;

a) En geniş yüzeyi 80 cm² den büyük olan ambalajlarda veya kaplarda 2,5 cm,

b) En geniş yüzeyi 25 cm² ile 80 cm² arasında olan ambalajlarda veya kaplarda 2 cm,

c) En geniş yüzeyi 25 cm²'den küçük olan ambalajlarda veya kaplarda 1,5 cm,

olarak uygulanır.

(3) Okul Gıdası Logosunda yer alan yazı karakterleri ve şekiller etikette kullanılan zemin ile kontrast oluşturacak şekilde kullanılır.

Okul Gıdası Logosu kullanımına dair uygulama esasları

MADDE 7 - (1) Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında üç Bakanlığın ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınır. Yapılan değerlendirme sonucu Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi yazı ile Bilim Kurulunda görüşülmek üzere Sağlık Bakanlığına iletilir. Komisyon izleme ve değerlendirme yapmak üzere yılda en az bir kez toplanır.

(2) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan gıdalar ve bu gıdalara ilişkin okul gıdası kriterleri, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenir.

(3) Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen okul gıdası kriterleri Tarım ve Orman Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilir.

(4) Okul gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlüklerine ve ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilir.

(5) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapar. Okul Gıdası Logosu bulunmayan gıda satışı yapan işletmeler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı, 9/2/2012 tarihli ve 28199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği kapsamında gerekli tedbirleri alır.

(6) Tarım ve Orman Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri tarafından yapılan denetimlerde; Okul Gıdası Logosu bulunmayan veya logo bulunduğu halde ilgili Genelgedeki koşullara uygun olmayan gıda satışı yapan işletmelerin tespit edilmesi halinde Genelge kapsamında gerekli tedbirlerin alınması için aylık olarak Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine iletilir. Tarım ve Orman Bakanlığınca Okul Gıdası Logosu kullanımına ilişkin uygunsuzluk tespit edilmesi halinde Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında üreticilere yönelik gerekli tedbirler alınır.

İlgili sivil toplum kuruluşları ile işbirliği

MADDE 8 - (1) Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile işbirliği yapabilir. Bu kapsamda TGDF; gıda işletmelerinin logo kullanımına uyum sağlamalarına ilişkin süreçte gıda işletmelerinin bilgilendirmesini sağlayabilir.

(2) Bakanlıklar belirlenen usul ve esasların uygulanmasında, sektör ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve gerekli görülen durumlarda diğer sivil toplum kuruluşları ile de işbirliği yapabilir.

Yürürlük

MADDE 9 - (1) Bu Tebliğ 16/9/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı, Sağlık Bakanı ve Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

Eki için tıklayınız.