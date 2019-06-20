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Öğretmenler için mesleki çalışma dilekçe örnegi

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının ikinci haftasını istedikleri il ve ilçede yapmalarının önünde bir engel yoktur. Yönetmeliğin amir hükmü üzerine okula vereceksiniz dilekçeyi istediğiniz il veya ilçeye gideceksiniz.
 20 Haziran 2019 01:28
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Öğretmenler için mesleki çalışma dilekçe örnegi

Öğretmenler ders kesiminden 1 Temmuz'a ve 1 Eylül'den derslerin başlamasına kadar mesleki çalışma yaparlar.

Her yıl Haziran dönemi mesleki çalışmanın ikinci haftasının istenilen il ve ilçede yapılabileceği ile ilgili açıklama yapılır iken bu yıl bu açıklama ne mesleki çalışma programında yer aldı nede ekstra bir açıklama yapıldı. Aslında yapılmasına da gerek yok.

Çünkü yönetmelikte bu yönde düzenleme var.

Okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda;

Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları" başlıklı 38. maddesi 3. fıkrası (c) bendindeki; "(3)Derslerin kesiminden temmuz ayının ilk iş gününe kadar yapılacak mesleki çalışmalarda; c) Öğretmenler ilk haftadan sonraki seminer çalışmalarına istemeleri halinde farklı il/ilçelerde de katılabilirler. Farklı il ve ilçelerde seminere katılacak öğretmenler, seminere katılacakları il/ilçeyi okullarına dilekçe ile bildirmek ve mesleki çalışma döneminin sonunda bu çalışmalara katıldığını belgelendirmek zorundadır." hükümlerine,

Tüm Liselerde;

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin "Öğretmenlerin mesleki çalışmaları" başlıklı 87. maddesi 3. fıkrası (b) bendindeki; "(3) Yönetici ve öğretmenler; b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendirmek zorundadırlar." hükümleri ne göre; öğretmenlerin mesleki çalışmanın ikinci haftasını istedikleri il ve ilçede yapmalarının önünde bir engel yoktur.

Yönetmeliğin amir hükmü üzerine okula vereceksiniz dilekçeyi, istediğiniz il veya ilçeye gideceksiniz, önemli olan gittiğiniz yerin bunu kabul etmesi.

Kuralsızlığı kural haline getiren MEB mesleki çalışmanın istenilen il ve ilçede yapılacağını yönetmeliğe koymuşsa yöneticilere, yönetmeliğin aksi yönünde: yazı gelmedi, planlama yapmadık, uygun görmüyoruz şeklinde konuşmak yerine yönetmeliğe uygun davranmak düşer. Öğretmenin aleyhine bir şey olsa başka ile gönderilen yazıyı bile uygulayan yöneticiler bu konuda samimi değildir.

İşte dilekçe örnekleri;

Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları öğretmenlerin verecekleri dilekçe için tıklayınız.

Lise öğretmenlerinin verecekleri dilekçe için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR
Memurlar.Net - Özel

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