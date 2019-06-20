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İşçiler yüksek zam isteyince, patron lokavt ilan etti

Türkiye'nin ve dünyanın en önemli trafo üreticilerinden Yırcalı ailesinin patronluğunu yaptığı BEST A.Ş.'de hareketli günler yaşandı. Şirket yönetiminin yüzde 25'lik zam teklifine soğuk bakarak grev kararı alan sendika işçileri yüzde 30 zam da diretince, şirket yönetimi de lokavt kararı aldı.
 20 Haziran 2019 01:35
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İşçiler yüksek zam isteyince, patron lokavt ilan etti

BEST A.Ş. Yönetim Kurulu, Türk Metal Sendikası'nın aldığı 1 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak grev kararı üzerine aynı tarihte uygulanmak üzere 6356 sayılı yasanın 60. maddesine istinaden lokavt kararı aldı.

BEST A.Ş ve Türk Metal Sendikası arasında toplu sözleşme görüşmeleri 2018 yılının Aralık ayından beri sürerken, BEST A.Ş. teklifi ilk yıl için kıdem farkı düzeltmeleri ve enflasyon farklarıyla beraber ücretlerde yüzde 25 artış sundu.

Üç yıllık dönemi kapsayacak teklifte sosyal yardımlar hariç toplam yüzde 70'i aşan bir ücret artışına soğuk bakan sendika yönetimi daha yüksek zam talebinde diretti.

BEST A.Ş. üst yönetimi ve sendika temsilcileri arasında görüşmeler devam ederken, şirket yönetimi yasal hakkı olan lokavt kararını uygulamaya koydu.

YÜZDE 25 ZAMMA SOĞUK BAKTILAR

Öte yandan, Türk Metal Sendikası 2013 ve 2017 yılında da şirketin genel kurulu sonrasında şirketin yönetim kurulu başkanı olan Rona Yırcalı'ya plaketler vererek beraber çalışmaktan duydukları mutlulukları dile getirmişlerdi. Aradan geçen zaman sonrasında sendika temsilcilerinin yüzde 25'lik zam teklifine karşı soğuk olması ve şirketin lokavt kararı iş dünyası açısından şaşkınlıkla karşılandı.

Lokavt ne demek?

Sendika ile işverenin anlaşamaması halinde, işverenin işçileri topluca işten uzaklaştırmasına lokavt denmektedir.

Memurlar.Net
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