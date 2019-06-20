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Yağışla hava ülkeyi terk ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava hafta sonundan itibaren yurdu terk edecek.
 20 Haziran 2019 01:36
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Yağışla hava ülkeyi terk ediyor

Sıcaklıkların artması beklenirken, yaz yağmurları etkili oldu. Yurdun büyük bölümünde, şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bu ayın 19 günlük periyotunda uzun yıllar ortalamalarına göre yağışlarda yüzde 43'lük artış yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yağışlı hava hafta sonundan itibaren yurdu terk edecek.

Hava sıcaklıklarında hafta sonuna kadar önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, hafta sonundan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve Marmara ile Ege bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Memurlar.Net
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