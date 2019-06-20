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Ankara'da Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Türk ve dünya mutfağından farklı lezzetlerin tadılabileceği, çeşitli atölye çalışmaları ve konserlerin düzenleneceği "Enfest Sokak Lezzetleri Festivali" ATO Kongre Merkezi'nde başladı.
 20 Haziran 2019 01:40
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Ankara'da Sokak Lezzetleri Festivali başladı

Bildiğiniz ve müdavimi olduğunuz tüm restoranları unutun. Üstelik bir de sokak lezzetlerine meraklıysanız bu haber tam size göre. Ankara'da çeşit çeşit lezzetler, festivalde bir araya getirildi. Ortaya da iştah kabartan görüntüler çıktı.

Kumrusundan çöp şişine, kelle söğüşünden çiğ köftesine, közlenmiş mısırından midyesine sokaktan yükselen leziz kokular bu kez Ankara'da ATO Kongre Merkezi'nde.

Sokak lezzetleri festivaline ilk günden ilgi yoğundu. Yemeklerin tadına bir bakan bir daha baktı.

Festivalde yöresel lezzetler de başkentlilerin beğenisine sunuldu. Sokak Lezzetleri Festivali 23 Haziran Pazar gününe kadar devam edecek.

Festivalde ünlü sanatçılar da konser verecek.
TRT
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