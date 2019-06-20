Kuşadası Körfezi'nde 15'i çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı
Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
|20 Haziran 2019 04:44
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Kuşadası Körfezi'nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15'i çocuk, 8'i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan'ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı ekipler, söz konusu lastik botu durdurarak, içerisinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.
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