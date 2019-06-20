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Ankara'da asayiş uygulaması: Çok sayıda polis katıldı

Altındağ'da çok sayıda polisin katıldığı asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 20 kişi yakalandı.
 20 Haziran 2019 04:49
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Ankara'da asayiş uygulaması: Çok sayıda polis katıldı

Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 20 kişi gözaltına alındı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, semtin çeşitli bölgelerinde umuma açık yerler, iş yerleri ve parklar denetlendi, cadde ve sokaklarda vatandaşların kimlik bilgileri sorgulandı.

Çok sayıda polisin katıldığı uygulama kapsamında çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 20 kişi gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem yapılan 1'i yabancı uyruklu 7 kişiye 5 bin 803 lira tutarında ceza verildi.

Kontrol edilen 864 araçtan 19'una 14 bin 149 liralık cezai işlem uygulanırken 2 araç da trafikten men edildi.

Uygulamada, bir ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği ile çeşitli türlerde 108 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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