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Ankara ve KKTC'den çok ciddi bir rest: Maraş

Rum Kesimi, Yunanistan, İsrail, BAE, Fransa ve ABD'nin Doğu Akdeniz'deki düşmanca tutumlarına karşı Ankara ve KKTC'den çok ciddi bir rest geldi. KKTC, Türkiye'nin koordinasyonuyla, 1974'ten beri kapalı olan Maraş'ı açma kararı aldı. Kıbrıs için 'başkanlık sistemi' dahil, yeni adımların geleceği belirtiliyor
 20 Haziran 2019 06:10
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Ankara ve KKTC'den çok ciddi bir rest: Maraş

Barbaros'la Kıbrıs güneyinin sismik haritasını çıkarırken aynı anda Fatih gemisiyle ada batısında doğalgaz arayan Türkiye, Rumların tehditlerine aldırmadan şaşırtan hamleler yapıyor. Ankara, 1974 Barış Harekatı'ndan beri kapalı durumdaki Maraş (eski adıyla Varoşa) bölgesini yeniden açarak eski parlak günlerine kavuşturma kararı aldı. Doğu Akdeniz'deki ikinci sondaj gemimiz Yavuz ise bugün demir alıyor. Yavuz'un rotası, Kıbrıs doğusundaki Gazimagosa-Maraş açıkları. Barbaros ve Fatih'te olduğu gibi Yavuz da fırkateynler tarafından korunacak. Türkiye bu hamlelerle önümüzdeki haftalarda adanın her iki yanında deniz dibine sondaj borusunu çakmış olacak. Sürpriz Maraş ve Yavuz adımları Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifak kuran Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, BAE, Fransa ve ABD'ye 'açık rest' anlamı taşıyor.

O BÖLGE SİL BAŞTAN

1970'lerde dünyanın en büyük turizm merkezlerinden Maraş, Ankara'nın stratejik hamlesiyle yeniden ihya olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile koordineli şekilde ilerleyecek süreç boyunca uzman bir ekip 'askeri yasak bölge'ye girerek kapsamlı incelemeler yapacak; şehrin taşınır-taşınmaz varlıklarının envanteri çıkarılacak. Neredeyse tamamı Osmanlı vakıf arazisi niteliğinde olan bölge, Türkiye'nin Kıbrıs doğusundaki sularda egemenlik haklarını pekiştirecek. KKTC'nin yeni Başbakanı Ersin Tatar'ın haziran ayı başında İstanbul'a yaptığı çalışma ziyaretinin ardından gündeme getirilen bu hamleyle 1974 Kıbrıs Harekatı sonrası ihtilaflı olarak kalan Maraş'ın statüsü yeniden belirlenecek.

RUMLARLA MASA DEVRİLDİ

Ankara-KKTC ortak adımı, Rumlarla müzakere masasının tamamen dağıtıldığı ve adanın kaynaklarının adil paylaşımı ve iki taraflı bir çözümün artık mümkün görünmediği algısının ağırlık bastığını gösteriyor. Ankara, Maraş bölgesini çözümün tesisi için bir iyi niyet göstergesi olarak o günkü haliyle kapalı tutuyordu. Maraş hamlesi ile Doğu Akdeniz geriliminin devamında Türkiye ile KKTC'nin birleşmesine varabilecek bir sürecin de önü açılmış oldu. 1974'te olduğu gibi bırakılan 'hayalet şehir' görünümündeki Maraş'ın statüsünü değiştirmeyi hedefleyen bu hamle Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz'de dengeleri hayli sarsacak. Kıbrıs çevresinde oldu-bitti girişimlerine karşı Türkiye, 3 denizde aynı anda yürüttüğü Mavi Vatan-2019 tatbikatı sonrası Denizkurdu-2019'u icra etmiş ve tüm dünyaya "Gerekirse savaşırım" mesajı vermişti. Maraş adımından sonra muhatapların adil paylaşım ve çözüme yaklaşmamaları halinde Türkiye ile KKTC'nin entegrasyonuna gidecek hamlelerin peşpeşe atılacağı belirtiliyor.

Kıymet Sezer
Yeni Şafak
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