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Platini, Abdullah Gül'ü çağırmayarak 2016'yı elimizden almış

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesinin yanı sıra Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 oylamasıyla ilgili olarak da sorgulandığı ortaya çıktı. Michel Platini, oylama sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i oy kullanma hakkı olan 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesiyle görüştürmüş ancak aynı zirveyi Sarkozy'nin mevkidaşı Abdullah Gül için organize etmemişti.
 20 Haziran 2019 07:05
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Platini, Abdullah Gül'ü çağırmayarak 2016'yı elimizden almış

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nın ev sahipliği oylaması sürecinde yapılan usulsüzlükler ve rüşvet trafiği sebebiyle gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin sorgusundan sürpriz bir Türkiye detayı çıktı.

Fransa Mali Şube Birimleri tarafından 'aktif ve pasif yolsuzluk' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan Michel Platini'nin yalnızca 2022 Dünya Kupası hakkında değil, Türkiye'nin yalnızca 1 oy farkla kaybettiği EURO 2016 hakkında da sorgulandığı ortaya çıktı.



Ağzından kaçırdı
Serbest kalmasının ardından polis merkezinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fransız futbol adamı, kamuoyuna yansıyanın aksine sorgusunda yalnızca 2022 Dünya Kupası hakkında değil EURO 2016'nın ev sahipliği sürecine ilişkin sorular sorulduğunu ağzından kaçırdı.


Michel Platini, çok uzun bir sorgu geçirdiğinin altını çizerek EURO 2016, 2018 Rusya Dünya Kupası, 2022 Katar Dünya Kupası, Paris Saint Germain'in Katarlı yatırımcılara satılması ve FIFA hakkında sorular yöneltiğini itiraf etti.


"Uzun bir sorgu oldu. Çok fazla soru sordular. EURO 2016, 2018 Rusya Dünya Kupası, 2022 Katar Dünya Kupası, Paris Saint Germain'in Katarlı yatırımcılara satılması ve FIFA hakkında sorgulandım. Ama beni kıran bu olmadı. Polis merkezine gelince apar topar gözaltına alındım. Bu canımı yaktı."
Türkiye yalnızca 1 oyla kaybetmişti
Türkiye, Fransa ve İtalya ile yarıştığı 2016 Avrupa Şampionası ev sahipliğini yalnızca 1 oy farkla elinden kaçırmıştı. Oylamanın ilk turunda Fransa 43, Türkiye 38, İtalya ise 26 puan toplamıştı. İtalya'nın elenmesinin ardından Fransa ile finale kalan Türkiye, 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesinden 6'sının oyunu alarak 7-6 kaybetmişti.

Oylamada UEFA Başkanı Michel Platini (Fransa), UEFA Yönetim Kurulu Birinci Asbaşkanı Şenes Erzik (Türkiye) ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Giancarlo Abete (İtalya) ülkeleri aday olduğu için oy kullanmamıştı.

Hangi ülkeler oy kullanmıştı?
Geoffrey Thompson (İngiltere), Angel Maria Villar Llona (İspanya), Marios N. Lefkaritis (Kıbrıs Rum Kesimi), Dr. Joseph Mifsud (Malta), Allan Hansen (Danimarka), Frantisek Laurinec (Slovakya), Avraham Luzon (İsrail), Dr. Gilberto Madail (Portekiz), Mircea Sandu (Romanya), Grigoriy Surkis (Ukrayna), Michael van Praag (Hollanda), Liutauras Varanavicius (Litvanya), Dr. Theo Zwanziger (Almanya).
Fransa'ya imtiyaz, Türkiye aleyhine kulis
Michel Platini, oylama sürecinde dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'i oy kullanma hakkı olan 13 UEFA Yönetim Kurulu üyesiyle görüştürmüş ancak aynı zirveyi Sarkozy'nin mevkidaşı Abdullah Gül için organize etmemişti.

The Guardian, bugün yayınladığı haberde, Fransız futbol adamının, ülkesine kişisel bir hediye vermek arzusuyla oylamayı manipule ettiğinin altı çizdi. Haberde ayrıca o dönem bu konuyla ilgili herhangi bir yolsuzluk kamuoyunun oluşmamasına da dikkat çekildi.


Michel Platini: Sarkozy gelmeseydi Türkiye kazanırdı
Michel Platini, o dönem verdiği demeçte, "Cumhurbaşkanının burada olması önemliydi. Bence buraya gelmeye karar vermesi iyi oldu. Gelmeseydi, Türkiye kesin kazanırdı" ifadelerini kullanmıştı.

The Times, bugün yayınladığı makalede, Nicolas Sarkozy'e tanınan ayrıcalığın Abdullah Gül'e tanınmaması sebebiyle Türk heyetinin o dönem bu tutumdan şikayetçi olduğunu hatırlattı.

Platini'nin başını yakan yemek
Michel Platini, 2010 yılının Kasım ayında (2018 ve 2022 Dünya Kupası için ev sahibinin belirleneceği oylamadan 9 gün önce) dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şu anda Katar Emiri olan Tamim bin Hamad Al Thani ve FIFA eski Başkan Yardımcısı Katarlı Muhammed Bin Hammam ile Elysee Sarayı'nda yemek yemişti.


Fransız futbol adamı, bu yemekte Katar ile büyük ticari anlaşmalar yapmaya yakın olan dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, kendisine 2022 Dünya Kupası ev sahipliği için Katar adına oy kullanmasını ve UEFA yetkililerini de o yönde ikna etmesini istediğini de itiraf etmişti.

Katar'ın ev sahibi olduğu resmen açıklandıktan sonra neler yaşandı?
Katar'ın 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağının resmiyet kazanmasında kısa bir süre sonra Michel Platini'nin oğlu Laurent, QSI (Katar Spor Yatırımları) bünyesinde bulunan spor malzemeleri firması 'Burrda'ya katılmıştı. Platini ise bunun Dünya Kupası ev sahipliği için Katar lehine oy kullanmasıyla ilişkisi olduğunu reddetmişti.

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Bu gelişmeye ek olarak Katar Hava Yolları'nın oylamayı takiben 50 adet Fransız menşeili Airbus uçak talep etmesi, QSI'ın 2011 yılında Sarkozy'nin de destekçisi olduğu Paris Saint Germain kulübünü satın alması ve beIN Sports'un kurulması iddiaları güçlendirmişti.

Tüm bu gelişmelerin akabinde Fransa Ulusal Finans Kurulu, 2017 senesinde soruşturmayı başlatmıştı.


Kim bu Muhammed Bin Hammam?
Muhammed Bin Hammam, FIFA'nın 107 yıllık tarihinde men cezası alan en üst düzey yetkili konumunda. Tıpkı Sepp Blatter ve Michel Platini gibi ismi yolsuzluğa karışan Bin Hammam, 2011 yılında futboldan ömür boyu menedilmişti.

FIFA'nın Asya'dan sorumlu eski yetkilisi olan Bin Hammam'ın, başkan adaylı yarışında kendisini desteklemeleri için bölgesel futbol yetkililerine on binlerce dolar rüşvet önerdiği ortaya çıkmıştı.
Yeni Şafak
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