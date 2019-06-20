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Sel felaketinde Camii İmamı da hayatını kaybetti

Araklı'nın Çamlıktepe Mahallesinde yaşanan sel felaketinde yardıma koşan cami imamı sele kapılarak hayatını kaybetti
 20 Haziran 2019 07:18
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Sel felaketinde Camii İmamı da hayatını kaybetti

Araklı'nın Çamlıktepe Mahallesinde yaşanan sel felaketinde yardıma koşan cami imamı sele kapılarak hayatını kaybetti.

Sel felaketinin yaşandığı Çamlıktepe mahallesinde imamlık yaptığı öğrenilen 29 yaşındaki Soner Özbay, azgın sulara kapılarak yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, imam Soner Özbay'ın , iş makinesi ile mahsur kalan vatandaşları kurtarmaya giderken, iş makinesi ile birlikte sel sularına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirtti.

Araklı'daki sel felaketinde şu ana kadar 10 kişinin yaşamını yitirdiği, bunlardan 8'inin cesetlerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi.

Kaynak: DiNiHABER.C0M

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