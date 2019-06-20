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İstanbul'da yüzde 5'lik kitle renk vermiyor

AK Parti tüm gücüyle 'rengini belli etmediği' belirtilen yüzde 5'lik kitleye odaklandı. Seçim sonucunu, sandığa gidip gitmeyeceği dahi net olmayan bu kesim belirleyecek
 20 Haziran 2019 07:31
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İstanbul'da yüzde 5'lik kitle renk vermiyor

YSK'nın yenileme kararı aldığı İstanbul seçimleri için son viraja girilirken, siyasi partiler tüm imkanlarını İstanbul için seferber etmiş durumda. AK Parti özellikle, Pazartesi gününden bu yana 'rengini belli etmediği' belirtilen yüzde 5'lik kitleye odaklanırken, SP seçmeni ve bugüne kadar bir kez bile olsa AK Parti'ye oy vermiş seçmen kitlesi üzerindeki temaslarını artırdı.

AK Parti kurmayları YSK'nın seçimleri yenileme kararı aldığı 6 Mayıs'tan bu yana, yaptıkları tüm çalışmalarda seçimin yine bıçak sırtı biteceğine yönelik tespitler yaptı. AK Parti kaynakları, "İlk başta İmamoğlu lehine bir hava vardı. İlerleyen zamanda İmamoğlu'nun gel-gitleri ortaya çıktıkça, Binali Yıldırım yükselme eğilimine girdi. Bu eğilim sürüyor. Ama seçimlerin yine çok küçük farklarla biteceğini düşünüyoruz. Hangi aday kazanırsa kazansın, fark yine çok az olacaktır" görüşünü dile getiriyor.

ÜÇ SEÇİMDİR BIÇAK SIRTI

AK Parti kaynakları, son üç seçimde İstanbul'da çıkan sonuçları da dikkate alarak, "Bugünkü ekonomik şartları veya başka diğer gelişmeleri bir tarafa bıraksak bile, son üç seçimdir İstanbul seçimleri hep bıçak sırtı bitmiş zaten. 16 Nisan referandumunda İstanbul'da yüzde 48,6 'Evet', yüzde 51,3 'Hayır' çıktı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan yüzde 50, diğer adayların oluşturduğu blok yüzde 50 oy aldı. Son 31 Mart seçimleri de iki aday arasında binde 1,5 fark oluştu. Bu sonuçlar da bize gösteriyor ki, bundan sonraki seçimlerde de ittifaklar nedeniyle benzer sonuçlar çıkması muhtemeldir" tespitini yapıyor.

SANDIĞA GİDECEKLERİ BELİRSİZ

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Başından beri seçimin sonucunu 31 Mart'ta sandığa gitmeyen kendi seçmenlerinin belirleyeceği görüşünden hareket eden AK Parti, bu kapsamda son birkaç gündür 'Odak gruplar' üzerindeki temaslarını da artırmış durumda. AK Parti yönetimi, sürecin Binali Yıldırım lehine işlediğini, ancak İstanbul'daki yüzde 5'lik seçmen kitlesinin tercihi konusunda fikir edinmede zorluk yaşandığını dile getiriyor. Bu kitlenin, ne kadarının ikna edildiğinin tespit edilemediğini belirten AK Parti kurmayları, "Seçimin sonucunu ne yapacağında emin olmadığımız yüzde 5'lik kitle belirleyecek. Onların tercihleri bir aday lehine önemli fark oluşturacak. Bu kitle tüm görüşme ve temaslara rağmen tercihleri konusunda fazla fikir vermiyor. Ne kadar ikna oldular kimse bilmiyor. Adeta karar verici olmanın keyfini yaşıyorlar. Sandığa gidip gitmeyecekleri de belli değil" değerlendirmesini yapıyor.

'MESAJIMIZ FAZLA KAÇTI'

AK Parti kurmayları, sahada yapılan çalışmalarda, 31 Mart'ta sandığa gitmeyen bazı seçmenlerin ise kendilerine 'Size bir mesaj vermek istedik ama fazla kaçtı. İstanbul'u CHP'ye teslim etmek istemedik' dediğini de aktardı. AK Parti yönetimi, belediye meclisindeki çoğunluğun AK Parti'de olduğunu, başkanın başka partiden olması durumunda, uyumlu çalışma yapılamayacağına yönelik söylemin seçmen üzerinde etkili olduğunu da dile getiriyor.

VEKİLLERE SANDIK GÖREVİ

AK Parti seçim gününe yönelik sandık başındaki tedbirlerini de yeniden gözden geçirdi. Bu kapsamda, hafta sonu tüm milletvekillerine İstanbul'da görev verildi. AK Parti milletvekilleri seçim sandıklarının kurulu olduğu okullarda görev yapacak. Tüm gün okullarda kalacak milletvekilleri, oy sayımının bitip tutanağa bağlanmasına kadar görevli oldukları okullardan ayrılmayacak.

Yücel KAYAOĞLU

Türkiye
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