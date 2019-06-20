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Yankesici: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez

Ankara'da polis ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarla, yankesicilik suçu işleyen 2 şahıs, kaldıkları otelde kıskıvrak yakalandı. Yakalan yankesicilerden birinin "Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez" ifadesini kullanması pes dedirtti
 20 Haziran 2019 07:50
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Yankesici: Mesleğim bu ne yapayım, aylık 5 bin TL bana yetmez

İHA'nın haberine göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince kaldığı otelde yakalanan 69 yaşındaki yankesici C.Ö.'nün, bankadan emekli maaşını çeken vatandaşları hedef aldığı belirtildi. Yankesicinin, maaşlarını çeken vatandaşların yanına bozuk parası olmadığı gerekçesiyle yaklaşarak yardım istediği, bu sırada el çabukluğuyla mağdurların bin lirasından 350 lirasını alarak olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Polisin operasyonuyla yakalanan C.Ö.'nün, ifadesinde şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu belirttiği öğrenildi.

"MESLEĞİM BU NE YAPAYIM"

Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaldığı otelde yakalanan bir diğer şüpheli M.K.'nin ise AŞTİ'ye gittiği ve geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nın yoğunluğundan faydalanarak yankesicilik yaptığı belirlendi. Şüphelinin, Ankara'ya gelen yolcuların bagajlarını almaya yöneldiği sırada vatandaşları sıkıştırma yöntemiyle ceplerinden paralarını çekerek aldığı ve olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Yakalanan yankesici M.K.'nin ifadesinde "Mesleğim bu ne yapayım aylık 5 bin TL bana yetmez" dediği belirtildi.

Polis ekiplerinin, güvenlik kameralarını detaylı olarak incelemeleri sonucunda yakalanan şüphelilerden, C.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı
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