Yeni yargı paketi ifade özgürlüğünü artırıyor

Bugünlerde Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen ve yaklaşık 18 madde olacağı belirtilen yargı paketinde, öncelikle düşünce özgürlüğünü kuvvetlendiren düzenlemeler yer alacak. Türkiye'nin, düşüncesinden dolayı kimsenin cezaevine girmeyeceği bir iklime ulaşması için önemli bir adımı oluşturacak olan düzenlemeyle, insanların, eleştirisinden dolayı cezaevine girmesinin önü kapatılacak.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Pakette yer alması planlanan düzenlemelerden bir bölümü de "uzun tutukluluk" eleştirilerini sonlandırmaya dönük maddelerden oluşacak. Özellikle savcılık aşamasındaki soruşturma süreçlerinde tutukluluk halinin sınırlı tutulması, yargılamada esas olanın "tutuksuz yargılama" olması konusunda güçlendirici düzenlemeler yer alacak. Hem savcılık, hem de yargılama aşamasıyla ilgili sınırlama konularak, tutukluluk halinin uzun tutulamayacağı hükme bağlanacak. Ayrıca tutukluluk haline ilişkin, "kuvvetli şüphe"nin yanı sıra "delil" aranması da tutukluluğu zorlaştıracak bir unsur olarak yasaya konulacak.

AVUKATLARA YEŞiL PASAPORT

Paket ile ayrıca, avukatlara yeşil pasaport verilmesi de planlanıyor. Söz konusu düzenlemeyle meslekte 15 yılını dolduran avukatlar ile eş ve 18 yaşını doldurmamış çocuklarının yararlanabileceği öngörülüyor.

15 GÜN TUTUKLU KALMA ŞARTI

Tutukluluk halinin sınırlanmasına yönelik düzenlemeler getirilirken, diğer yandan da toplum vicdanında tartışmalara yol açan bazı olayların faillerinin de elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasının önüne geçilecek düzenlemelere yer verilmesi planlanıyor. Gazetecilerin dövülmesi, siyasilere fiziki saldırılar başta olmak üzere toplumda infial uyandıran, ancak ağır bir sonucu olmadığı için ceza alt sınırından dolayı tutuksuz yapılan yargılamalarda, savcılık aşamasında 15 gün tutuklu kalması koşulu getirilecek. Bu sürenin bir defa da uzatılabileceği hükmüyle en az bir ay tutukluluk şartı getirilecek.