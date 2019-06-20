ABD basını yazdı: Erdoğan, Trump'ı ikna edebilir
|20 Haziran 2019 07:55
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ABD merkezli Bloomberg gazetesi, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alması durumu hakkında Trump yönetiminin üç farklı yaptırım paketi üzerinde çalıştığını yazdı.
ÜÇ FARKLI YAPTIRIM PAKETİ
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı yetkililerinin üzerinde durduğu paketlerin en sertinin, Türk ekonomisine yönelik bir yaptırım hazırlığı olduğu aktarıldı.
İkinci paketin "Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışının engellenmesi noktasında harekete geçilmesi" olduğu belirlenirken, son zamanlarda üzerinde en çok durulan üçüncü paketin ise "Rusya'yla iş ilişkisi kuran kurumların yaptırım kapsamına alınması" olduğu kaleme alındı.
Haberde, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) kapsamına alınacak bu şirket ya da kurumların, ABD'nin finansal sistemi içerisine sokulmayacağı ve ABD'li parça üreticilerinden bir şey alamayacakları ya da ABD'li şirketlere bir şey satamayacakları ifade edildi.
EN ERKEN TEMMUZ'DA
Türkiye'nin F-35 savaş uçağı projesinde üretim ortağı olduğu ve söz konusu uçaktan düzinelercesinin siparişini verdiği hatırlatılan haberde, ABD'nin bu yaptırımları en erken temmuz ayında yürürlüğe koyma ihtimali olduğu aktarıldı.
TRUMP, G-20 ZİRVESİ'NDEN ÖNCE BİR KARAR VERMEK İSTEMİYOR
Türkiye'nin, ABD'den gelen bu yaptırım tehditlerine karşı dik durduğu, çünkü Vaşington yönetimine olan güvenin son yıllarda kırıldığı belirtildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecek hafta Japonya'da düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeden herhangi bir karar vermek istemediği aktarıldı.
Haberde yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'ı kurmaylarından farklı düşünmeye iterek S-400 satın almanın büyük bir problem olmadığına ikna edebileceğine inandığı yazıldı.
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