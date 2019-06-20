Altındağ'ın yeni belediye başkanı: Keşke belediye binası yapılmamış olsaydı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER, KADROYA GEÇSE DAHİ, TAYİN İSTEYEMEYECEK Sözleşmeli öğretmenler ilk olarak 2016 yılında göreve alınmıştı. Ancak sözleşmeli öğretmenler Ekim 2016'dan sonra göreve başladığı için, geçici bir düzenleme yapılmaması halinde, sözleşmeli öğretmenler kadroya geçseler bile Ağustos mazeret tayinlerini kaçırmış olacaklarından 2019 yılında da nakil isteyemeyecek.