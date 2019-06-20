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Altındağ'ın yeni belediye başkanı: Keşke belediye binası yapılmamış olsaydı

Yeni belediye başkanı, belediye binası hakkında 'Keşke yapılmamış olsaydı' dedi.
 20 Haziran 2019 08:30
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Altındağ'ın yeni belediye başkanı: Keşke belediye binası yapılmamış olsaydı

Altındağ ilçeside yeni seçilen AK Parti'li belediye başkanı Asım Balcı, mevcut belediye binası hakkında 'Keşke yapılmamış olsaydı' dedi.

Sıfırdan bir bina yapmayı doğru bulmadığını söyleyen Asım Balcı, ancak bir kamu binasına geçebileceklerinin sinyalini verdi. Balcı açıklamasının devamında: Burayı da şehrin silüetine uygun hale getirebiliriz. .Yeşil alan olabilir, otopark olabilir, dedi.

Memurlar.Net
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