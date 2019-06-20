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'Bu cinayetlerin arkasında PKK var'

Erzurum Karayazı'da, AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ile 24 yaşındaki yeğeni, başından vurularak infaz edildi. AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Tutkun, "Sürekli tehdit alıyordu" dedi
 20 Haziran 2019 08:20
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'Bu cinayetlerin arkasında PKK var'

Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Partili Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük, hayvanlarını kontrol etmek için çıktıkları arazide, başlarından vurularak öldürüldü. AK Parti İlçe Başkanı, "Terör örgütü, bölgede sürekli AK Partili yöneticileri tehdit ediyordu. Bu cinayetlerin arkasında PKK var" dedi.

BAŞINDAN İKİ KURŞUNLA VURULDU

Karayazı ilçesi AK Partili belediye meclis üyesi olan, Turnagöl mahallesi eski muhtarı Savcı Küçük, önceki gün öğle saatlerinde, yeğeni Ahmet Küçük ile birlikte mahallenin arazisinde bulunan hayvanlarını kontrol etmeye ve çobana yiyecek götürmeye gitti. Bir süre sonra bölgeden geçen vatandaşlar, Savcı Küçük'e ait kamyoneti terk edilmiş halde buldu. Aracın yanına giden vatandaşlar, kasasında amca-yeğenin cesetleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerde 63 yaşındaki Savcı Küçük'ün başından 2 kurşunla, Ahmet Küçük'ün de (24) yine başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Cesetler otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün cenazeleri, otopsinin ardından dün sabah yakınlarınca teslim alınarak Turnagöl mahallesine götürüldü.

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada öğle namazını müteakip düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti Erzurum İl Teşkilatı yöneticileri, Küçük ailesi ve vatandaşlar katıldı. Savcı ve Ahmet Küçük, törenin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak Karayazı Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla, olayın her yönüyle araştırıldığı belirtildi.

'HASMI YOKTU'

SABAH'a konuşan AK Parti Karayazı İlçe Başkanı Servet Tutkun, olayın her yönüyle araştırıldığını belirterek, "Terör örgütü PKK, bölgede sürekli AK Partili yöneticileri tehdit ediyor. Savcı Küçük de tüm AK Partililer gibi PKK'dan tehdit alıyordu. Bu olay yüzde 90 terör saldırısı. Çünkü aile olarak herhangi bir hasımları yoktu. Bu cinayetlerin arkasında PKK var. Akla başka bir ihtimal gelmiyor. Devletimiz gerekli çalışmaları başlattı" dedi.

Öte yandan Malatya'nın Kale ilçesinde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) de önceki gün uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

FURKAN NEHRİ

Sabah
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