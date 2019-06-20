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3 katlı tünel ihaleye çıkıyor

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeliyle ihaleye çıkacağız" dedi
 20 Haziran 2019 08:36
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3 katlı tünel ihaleye çıkıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Boğazı'nın altından geçecek 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin projelendirme faaliyetlerinin tamamlandığını belirterek, "Metro ve karayolu kesiminin protokol taslağı hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı sonrasında YİD modeli ile ihale ilanına çıkacağız" dedi.

İstanbul'daki projelerle ilgili gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen Turhan, tünelin karayolu kesiminin Çamlık Kavşağı'ndan (Anadolu Yakası) başlayarak, Hasdal Kavşağı'na (Avrupa Yakası) bağlanacağını, toplam uzunluğu 16 kilometre ve 2x2 yol olacağını anlattı. Turhan, şöyle konuştu:

"Raylı sistem ise Söğütlüçeşme-İncirli arasında 30.2 km. ve 15 istasyondan oluşan çift hat metro sistemi olacak. Boğaz altındaki tünel kesiminin yaklaşık 16.8 metre çapında TBM tünel olarak imal edilmesi, altta çift hat metro ve üst iki kesimde 2x2 karayolu ortada olacak şekilde 3 katlı olarak tasarlanmıştır."

İstanbul Boğazı'nda jeofizik etüt ve batimetrik harita çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Turhan, "Lansman koridoruna yakın bölgede tespit edilen iki adet sırt üzerinde güney ve kuzey alternatifler belirlenmiş, Boğaz tabanı için jeolojik kesitler çıkartılmıştır. Tünel tabanı -130 metrede olacak şekilde de tünel yerleştirilmiştir. TBM üreticileri (Herrenknecht, Hitachi, Terratec) ile veriler paylaşılmıştır" dedi.

HAVALİMANI HATTI 2020'DE BİTECEK

Turhan, İstanbul Havalimanı'na erişimi kolaylaştıracak metrolardan Gayrettepe hattının 2020'de, Halkalı'nın ise 2022'de işletmeye açılacağını söyledi. 13 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nda; iç hatlarda 21 bin 709, dış hatlarda ise 60 bin 172, toplamda 81 bin 881 uçak trafiği olduğunu kaydeden Turhan, "Toplamda ise 12 milyon 310 bin 773 yolcu ağırlandı" dedi.

ÇATALCA ÇEVREYOLU AÇILIYOR

Karayollarında da Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-Işıklar yolu üzerinden yapılan 2x3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşılabileceğini anlatan Turhan, "Çatalca Çevre Yolu üzerinden geçici bağlantısını 16 Mart'ta açmıştık. Tamamını da bu hafta sonu hizmete açacağız" dedi.

Barış Şimşek

Sabah
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