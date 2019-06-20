O hain Panterler'in pençesinden kaçamadı

Sehi ormanlarında Panterler adlı Jandarma Özel Harekat Timlerince gerçekleştirilen nokta operasyon sonucu ölü ele geçirilen teröristin 4 milyonluk kırmızı listede aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut (47) olduğu belirlendi.

Terörist Yakut, Diyarbakır, Bingöl, Erzurum, Bitlis, Batman, Elazığ, Muş kırsalını içine alan sözde Orta saha sorumlusu olarak Murat Karayılan tarafından bölgeye gönderilmişti. 28 yıldan beri dağ kadrosunda bulunan Yakut, 59'u güvenlik görevlisi, 68 kişinin ölüm emrini vermekten aranıyordu.

Terör örgütünün Türkiye'deki en önemli adamlarından olan Yakut, PKK'nın bölgede ağır darbeler, moral ve motivasyon bozukluğu yaşayan teröristlerin toparlanmasını sağlamak için bizzat Murat Karayılan tarafından geçen yıl bölgeye gönderilmişti. 28 yıldan beri dağ kadrosunda olan terörist Şerif Yakut, PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Komuta Konseyi üyesiydi. JÖH'ün 8 aydan beri peşinde olduğu teröristin Sehi ormanlarında kıstırıldığı, 2 korumasının kaçtığı öğrenildi.

Diyarbakır'da ise 'Serhat' kod adlı terörist İ.B. yakalandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde, PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan patlayıcı bulunup imha edildi.

Pençe Harekatı'nda SA-14 tipi füze ele geçirildi

4 TERÖRİST ETKİSİZ

İçişleri Bakanlığı, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin merkez kırsalında gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Bölgedeki operasyonların devam ettiği bildirildi. Diğer taraftan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde güvenlik korucularına roketatarlı saldırı düzenleyen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan bir teröristin de yakalanması için operasyon devam ediyor.

ÇEMBER DARALIYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakurk Vadisi'nde başlatılan "Pençe Harekatı" devam ediyor. Mehmetçiğin Kandil'e doğru ilerleyişi sürerken, teröristlerin 'girilemez' dedikleri sözde eğitim kampları komandolar tarafından imha edildi. Şu ana kadar 51 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe Harekatı'nda, çok sayıda sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu imha edildi. Temizlenen bölgelere kurulan askeri üsler sayesinde teröristlerin harekat kabiliyeti de kalmadı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR HÜSEYİN KAÇAR