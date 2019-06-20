YKS'de başarı sıralamaları yükselebilir

2.5 milyondan fazla adayın yarıştığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) bu yıl daha az netle daha yüksek puanlar almak mümkün. Özellikle sınavın ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) geçen yıla göre daha zaman alıcı olması ortalamalara olumsuz yansıyabilir. Buna bağlı olarak adayların daha düşük puanlarla daha iyi sıralamalar elde edebilecek. Adayların en gözde bölümleri geçen yıla göre daha düşük netlerle kazanma şansı yüksek. Örneğin bu yıl TYT Türkçe'de 23.75, matematikte 30.5, osyal bilimlerde 15, fen bilimlerinde 17.75, AYT matematikte 31.5 AYT fen testinde de 35 net çıkaran aday bir tıp fakültesine rahatlıkla yerleşebilecek. Benzer şekilde hukuk fakülteleri için TYT Türkçe'den 30.25, matematikten 19.5, sosyal bilimlerden 12.25, en bilimlerden 2, AYT'de ise edebiyattan 32, matematikten de 12 net çıkarmak yeterli. YKS'nin ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) en belirleyici ders matematik olacak. Matematikten 10 net çıkaranların başarılı bir sonuç elde edeceği belirtiliyor.

AYT'DE DEĞİŞİKLİK OLMAZ

Ancak geçen yıla göre AYT'de bariz bir farkın yaşanmayacağı öngörülüyor. Kültür Eğitim Kurumları Eğitim ve Rehberlik Koordinatörü Salim Ünsal "AYT'de adayların bu yıl daha iyi bir performans çıkarabileceğini bekliyoruz. AYT puan ve sıralamalarında sürpriz değişimler olmaz" dedi.

DAHA SAĞLIKLI TERCİH

Bu yıl sınava girenlerin daha avantajlı olacağını anlatan Ünsal "Geçen yıl sistemin ilk yılı olması nedeniyle adaylar çok riskli bir tercih dönemine denk gelmişler ve referanssız tercihler yapmıştı. Bu nedenle bazı programlarda yoğun yığılmalar yaşanırken çoğu program da daha düşük sıradan öğrenci almıştı. Bu yıl adaylar daha sağlıklı ve doğru referanslarla tercih yapabilecekler" dedi.

GÖZDE BÖLÜMLERİN FORMÜLÜ

Ünsal bazı gözde lisans programları için bu yıl yaklaşık ne kadar net gerektiğini şöyle sıraladı:

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ: TYT'de Türkçe'den 21.25, matematikten 10.25, sosyal bilimlerden 6, fen bilimlerinden 4.75 net. AYT'de ise matematikten 8 fen bilimlerinden 7 net yeterli.

DİŞ HEKİMLİĞİ: TYT Türkçe'den 26.25, sosyal bilimlerden 11.75, matematikten 30.5, fen bilimlerinden 16.25. AYT'de ise matematikten 34.5, fen bilimlerinden ise 24.25

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ: TYT'de Türkçe'den 20.5 matematikten 10.75, sosyal bilimlerden 8.75, fen bilimlerinden 9 net. AYT'de ise matematikten 9.75, fen bilimlerinden 5.25

MİMARLIK: TYT Türkçe'den 25.5, matematikten 16 sosyal bilimlerden 7.25 fen bilimlerinden 10.5. AYT'de ise matematikten 10.5 fen bilimlerinden 19.75 net gerekli.

PSİKOLOJİ: TYT Türkçe'den 31.5, matematikten 13.25, sosyal bilimlerden 11, fen bilimlerinden 2.75. AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinden 24.75, matematikten de 14.25 net yeterli.

ULUSLARARASI İLİŞKİLER: TYT Türkçe'de 22.25, matematikte 13.25, sosyal bilimlerde 10.25 net. AYT'de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinden 5.25, matematikte ise 2.75 net gerekli.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ: TYT Türkçe'de 20.25, sosyal bilimlerde 11.75, matematikte 0.75, fen bilimlerinde 1.75. AYT Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1'de 31.25, matematikten 8 net.

CEYDA KARAASLAN