Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Konya-Aksaray yolunun 14-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar-Gebze kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 21.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul-Ankara yönü ulaşıma kapatılıyor. Sürücüler Çayırova Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ederek Gebze gişelerden tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Etlik-İvedik kavşakları 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Esenboğa Havalimanı yönü) iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Konya-Çankaya kavşakları 8-9. kilometrelerinde Karataş viyadüğündeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Gölbaşı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten (Çankaya istikameti) iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Ortaca yolunun 30-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu-Sapanca kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 06.30-18.30 saatlerinde otoyolun İzmit-Adapazarı yönü ulaşıma kapatılarak, araçlar İzmit Doğu Kavşağı'ndan D-100 yolunu takip ediyor ve Adapazarı Kavşağı'ndan tekrar otoyola yönlendiriliyor.

Korkuteli-Antalya yolunun 2. kilometresinde Kargalık Deresi'nin aşırı yağışlardan dolayı yükselmesi nedeniyle Antalya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı-Polatlı yolunun 10-13. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Sivrihisar-Polatlı yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bafa-Milas yolunun 39-40. kilometrelerindeki (Milas şehir geçişi) yapım, Reşadiye-Koyulhisar-Suşehri yolunun 2-16. kilometrelerindeki yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.