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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 20 Haziran 2019 09:37
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları5,77405,7750
Avro6,52506,5260
Sterlin7,31807,3540
ANKARA
ABD Doları5,76005,8200
Avro6,48506,5550
Sterlin7,24707,4030
Anadolu Ajansı
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