Twitter konum özelliğini kapatıyor
|20 Haziran 2019 09:43
|Yazdır
Twitter, ayrıntılı olarak kullanıcıların konum bilgilerini paylaşmayı mümkün kılan özelliğini rafa kaldırıyor. Şirket, geçtiğimiz ay yaşanan veri sızıntısının ardından bu yönde bir karar aldı.
Twitter'da kullanıcılar, konum etiketli paylaşım yapabiliyor. Koordinatlarına kadar kullanıcının bulunduğu konumu paylaşan bu özelliği Twitter, 'kullanıcılardan ilgi görmediği için' kaldırdığını belirtirken asıl sebebin ise yaşanan veri sızıntısı olduğu tahmin ediliyor.
Twitter, iOS uygulamasını kullananların konum bilgilerini yanlışlıkla iş ortaklarıyla paylaştığını duyurmuştu. Yaşanan bu olayın tekrarlanmaması için şirketin böyle bir adım attığı düşünülüyor.
Twitter'dan konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:
"'Ayrıntılı konum' özelliğini çoğu kişi kullanmadığı için ve biz de Tweet atma deneyimini basitleştirmek istediğimiz için bu özelliği kaldırıyoruz. Güncellenen kamera özelliğini kullanarak tweet atarken ayrıntılı konum özelliğini kullanabileceksiniz."
Twitter, konum bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyi sürdürecek ancak daha genel konum paylaşımı mümkün olacak. Kullanıcılar konum bilgisi paylaştıklarında sadece semtin ismi görünecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yerli 5G altyapısıyla ilk iletişim gerçekleştirildi
19 Haziran 2019 14:06
|İstanbul Havalimanı taksicileri 'Dijital aplikasyon'a bağlanıyor
19 Haziran 2019 12:59
|Türk şirketleri, 'nakitsiz topluma' hazırlanıyor
19 Haziran 2019 11:15
|Klavyelere yeni tuş mu geliyor?
19 Haziran 2019 10:51
|HONOR 20 Pro ilk 3 saniyede satış rekoru kırdı
18 Haziran 2019 21:47
|İşte Google krizinin Huawei'ye maliyeti
18 Haziran 2019 15:22
|Facebook kendi kripto parasını piyasaya sürecek
18 Haziran 2019 15:11
|Ülkelerin nükleer silah dağılımı
18 Haziran 2019 14:15
|Bakan Varank'tan genç bilim insanına patent sözü
18 Haziran 2019 13:42
|E-Devlet'in adı değişiyor... İşte yeni adı
17 Haziran 2019 16:52