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Dilekçeye cevap veren kamu kurumlarının uyması gereken 'iyi yönetim ilkeleri'

Bir kamu idaresine dilekçeyle başvurduğunuzda kamu idaresinin dilekçenize vereceği cevapta uyması gereken iyi yönetim ilkeleri nelerdir?
 19 Ağustos 2019 10:05
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Dilekçeye cevap veren kamu kurumlarının uyması gereken 'iyi yönetim ilkeleri'

Kamu idaresi, kendilerine başvuranlarla ilgili olarak vermiş oldukları karar ve cevaplarda; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya davranışta bulunurlar. Bu davranışlara "İyi yönetim ilkeleri" denir.

İyi yönetim ilkelerine; 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin "İyi yönetim ilkeleri" başlıklı 6. maddesinde yer verilmiştir.

İşte o madde;

"İyi yönetim ilkeleri

MADDE 6 - (1) Kurum, inceleme ve araştırma yaparken idarenin, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde; kanunlara uygunluk, ayrımcılığın önlenmesi, ölçülülük, yetkinin kötüye kullanılmaması, eşitlik, tarafsızlık, dürüstlük, nezaket, şeffaflık, hesap verilebilirlik, haklı beklentiye uygunluk, kazanılmış hakların korunması, dinlenilme hakkı, savunma hakkı, bilgi edinme hakkı, makul sürede karar verme, kararların gerekçeli olması, karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi, kararın geciktirilmeksizin bildirilmesi, kişisel verilerin korunması gibi iyi yönetim ilkelerine uygun işlem ve eylem ile tutum veya davranışta bulunup bulunmadığını gözetir ve iyi yönetim ilkelerine uyar."

Yönetmeliğin bu maddesinde 20 adet iyi yönetim ilkesine yer verilmiştir. Bunlardan bir kısmı vatandaşa verilen cevap ve yazılara ilişkindir.

Örneğin "karara karşı başvuru yollarının gösterilmesi" bir iyi yönetim ilkesidir.

Yine, "kararların gerekçeli olması", "kişisel verilerin korunması", "makul sürede karar verme" diğer iyi yönetim ilkeleridir.

Kamu kurumlarının vatandaşlarla muhatap olurken, vatandaşlara resmi yazı yazarken yukarıdaki iyi yönetim ilkelerine uygun cevaplar vermesi, vatandaşı üstün gören bir yönetim anlayışı için gereklidir.
Memurlar.Net - Özel

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