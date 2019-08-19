Lisans bitirdikten sonra önlisans okuyan aday, KPSS'ye önlisans düzeyinden girebilir mi?

SORU: Bir lisans öğrenimi bitirmiş olan daha sonra önlisans bir bölüm okumaya başladığında, KPSS'ye önlisans düzeyinde girebilir mi?

CEVAP: Üniversite mezunu olanların, daha sonra önlisans okuyup bitirmeleri halinde KPSS'ye önlisans düzeyinden girip giremeyeceği sık sorulan sorulardan birisidir. Bu konuda yönetmelikte bir hüküm yer almamakta olup, düzenlemeler sınav kılavuzunda yer almaktadır.

Örneğin 2018 KPSS kılavuzunda yer alan açıklama şu şekildedir:

"Bir lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programından 21 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla mezun olmamış olmak koşuluyla ön lisans (iki yıllık meslek yüksekokulu ve iki yıllık açıköğretim) ve ortaöğretim (lise veya dengi meslek lisesi) mezunları ile bu kurumlardan mezun olabilecek durumda olanlar, KPSS'ye ortaöğretim/ön lisans düzeyinde girebileceklerdir. Bir lisans programından 21 Mayıs 2018 tarihi ve öncesinde mezun olanlar KPSS'ye, lisans düzeyinden girmek zorundadır. Bir lisans programından 21 Mayıs 2018 tarihinden sonra mezun olacaklar ise mezuniyet durumlarını göz önünde bulundurarak, KPSS'ye lisans düzeyinden veya ortaöğretim/ön lisans düzeyinden girebileceklerdir. Adayların birden fazla öğrenim düzeyinde KPSS'ye girmeleri mümkün değildir. KPSS Ortaöğretim/Ön Lisans sınavıyla ilgili kılavuz ayrıca hazırlanacak ve adaylara duyurulacaktır."

2018 KPSS kılavuzunda yer alan bu açıklama, önceki yıllara ait KPSS kılavuzlarında yer almaktadır.

Bu açıklama dolaysıyla, KPSS sınavına başvuruların alındığı gün itibariyle, bir lisans programından mezun olmuş olanlar, önlisans veya lise düzeyinden sınava girememektedir.