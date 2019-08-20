Okul, yurt ve pansiyonlarda sosyal hizmet uzmanları istihdam edilmelidir

MEB'e bağlı okullardaki yatılılık, bursluluk, sosyal yardımlar ve okul pansiyonlarıyla ilgili hususlar, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliğiyle düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 3. maddesi 1. fıkrası (j) bendindeki; "(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; j) pansiyon: Okullarda yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin barınma, beslenme, etüt ve diğer sosyal ihtiyaçların karşılandığı yeri ifade eder." hükümlerine göre okul pansiyonlarında yatılı kalan öğrencilerin ihtiyaçları giderilmektedir.

Yönetmeliğin "tanımlar" başlıklı 3. maddesi 1. fıkrası (b) bendindeki; "(1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında; b) Belletici Öğretmen: Okul pansiyonlarında görevli oldukları günlerde sınırlı olmak üzere, yatılı öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile ilgili iş ve işlemleri yürüten öğretmeni ifade eder." hükümlerine göre öğrencilerin eğitim öğretim ve gözetimleri ile belletici öğretmenler ilgilenmektedir.

Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevi; Yönetmeliğin "Belletici ve nöbetçi belletici öğretmen görevlendirilmesi" başlıklı 39. maddesindeki hükümlerine göre yapılmaktadır.

Belletici öğretmenler genelde pansiyonda kalan öğrencilerin okudukları okullardaki öğretmenlerdir, ek ders ücreti karşılığında bu görevlerini yerine getirmektedirler. Adından da anlaşılacağı üzere belleticiler etütlerde belletmen ve gece nöbetlerinde öğrencilere göz kulak olmakla görevledirler.

Pansiyonlu okullarda öğrenciler, anne ve babalarından ayrı olarak, ev ve bir aile ortamından uzakta, anne ve baba sıcaklığına, kardeş sevgisine en çok ihtiyaç duydukları gelişim döneminde yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerin, ailesinin yanı başında öğrenim gören öğrencilerle aynı olanaklara sahip olamadıkları dikkate alındığında bu öğrencilerin her tür ihtiyacına cevap verebilme sorumluluğu bu okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenlerdedir.

Fakat okul pansiyonlarında belletici görevi yapan öğretmenler ile okul yöneticilerinin tamamı, pansiyon yönetimi ve psikolojik rehberlik konularında eğitimli değillerdir. Bu işin eğitimli kişilerce yerine getirilmesi gerekmektedir.

Sosyal Hizmet nedir?

İnsanların yardımsız karşılayamadığı ihtiyaçlarının karşılanması ve çözemedikleri sorunlarının çözülmesi amacıyla, sosyal hizmet uzmanları tarafından gerçekleştirilen profesyonel faaliyetlerdir.

Sosyal Hizmet Uzmanı\Sosyal Çalışma Görevlisi \Sosyal Çalışmacı Kimdir?

Sosyal hizmet uzmanı; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve başetme kapasitelerini geliştirerek psiko-sosyal işlevselliğin sağlanması, onarılması, korunması ve geliştirilmesi; sosyal değişimin desteklenmesi; sosyal politika ve programların insan ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla planlanması ve uygulanmasının sağlanması yönünde insan davranışına ve sosyal sistemlere ilişkin teorilerden yararlanarak sosyal hizmete özgü yöntem ve tekniklerle uygulamayı yerine getiren meslek mensubudur.

Dolayısıyla MEB, belleticilik hizmetinin yanında okul, yurt ve pansiyonlarında bu işin eğitimi almış özel olarak bu iş için yetiştirilmiş Sosyal Hizmet Uzmanları istihdam etmelidir.

Ahmet KANDEMİR