Destekleme ve yetiştirme kurslarında yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere sadece 10 saat ek ders görevi verilebilir

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE HANGİ MEVZUAT KAPSAMINDA EK DERS ÖDEMESİ YAPILMAKTADIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinin "Kurs giderleri" başlıklı 20. maddesi 1. fıkrasındaki; "(1) Kursta görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ve ek ders ücretlerine ilişkin hususlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme ile 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenir." hükümlerine göre Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre ek ders ödemeleri yapılacaktır.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA GÖREV ALAN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE EK DERSLE İLGİLİ ESASLARIN HANGİ MADDESİ VE FIKRASINA GÖRE ÖDEME YAPILMAKTADIR?

Yönergeni atıfta bulunduğu Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 1. alt bendindeki; "1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticilere en fazla 10 saate kadar ders verilebilecektir.

Ayrıca "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir . Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez." hükümlerindeki ilgili kritere göre 2 saat ek ders ücreti ödenmektedir.

Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 1. alt bendindeki hükümleri ile 3. fıkrasındaki hükümler haricindeki diğer hükümleri, yetiştirme ve destekleme kurslarındaki görevlendirme ve ek ders ödemelerinde kullanılamaz.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ AYDOĞDU'NUN İMZALADIĞI GÖRÜŞ YAZISI MEVZUATA AYKIRIDIR

Bu mevzuat hükmüne rağmen bakanlık ısrarla yanlış görüş yazısı yazmaktadır.

Şöyle ki; "Yetiştirme kurslarında yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?" haberimizde yer verdiğimiz MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu'nun imzası bulunan görüş yazısında ısrarla Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesine atıfta bulunularak; "Yaz tatilinde düzenlenecek olan destekleme ve yetiştirme kurslarında, alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir." şeklinde görüş bildirilmiştir.

Konuyu tam izah edebilmek için Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesinin tamamını görmemiz gerekmektedir.

İşte ilgili madde;

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

"MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında,

2) Tam gün tam yıl eğitim yapılan mesleki ve teknik okul ve kurumlarda bu programlar için,

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocukları, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımız ile ülkemizde geçici koruma altında bulunan yabancı uyrukluların toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

5) İşsizlikle mücadele projesi çerçevesinde yapılan beceri kazandırma ile ilgili eğitim programlarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018-2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,

görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

1) Eğitim yapılan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında,

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

2) Bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde cumartesi ve pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde fiilen yerine getirilen ders görevleri, ek ders ücreti karşılığında verilir.

(3) Cumartesi ve pazar günleri, bu madde kapsamında belirtilen eğitim faaliyetlerinde görev yapan okul/kurum yöneticilerinden birine fiilen görev yaptıkları anılan günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. Yöneticilere, fiilen ders okuttukları süreler hariç olmak üzere yönetim görevine bağlı olarak bunun dışında bu madde kapsamında ayrıca ek ders ücreti ödenmez."

Yukarıda yer verdiğimiz Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (b) bendi 2. alt bendinde; "(1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

b) Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

2) (a) bendinin 3 ve 4 numaralı alt bentlerinde sayılan kurslar ile 6 numaralı alt bendinde sayılan eğitim faaliyetlerinde, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir. hükümleri bulunmaktadır.

Yani Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre, Yarıyıl ve yaz tatillerinde;

3) Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının, ortak dil ve kültür birliği bulunan soydaşlarımızın, toplumumuza ve eğitim sistemimize uyumlarını sağlamak amacıyla açılan kurslarda,

4) Okuma-yazma kurslarında,

6) Açık öğretim kurumları öğrencilerinin, örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında,

Görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINDA YARIYIL VE YAZ TATİLLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERE SADECE 10 SAAT EK DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR

Dolayısıyla Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın "Yetiştirme, okuma - yazma ve uyum kursları" başlıklı 8. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 1. alt bendindeki; "1) Bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

1) İlgili mevzuatına göre, dönem içinde herhangi bir nedenle derslerin yapılamadığı günler için dönem içinde veya dönem sonunda düzenlenen eğitim faaliyetleri ve yetiştirme programları ile ikinci yarıyıl sonunda bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen yetiştirme kurslarında veya programlarında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir." hükümlerine göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında görev alan öğretmen ve yöneticilere en fazla 10 saate kadar ders verilebileceğinden; Destekleme ve yetiştirme kurslarında, yarıyıl ve yaz tatillerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerden alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilemez. Bakanlığın yukarıda linkini verdiğimiz haberimiz içindeki görüşü mevcut mevzuata aykırıdır.

Ahmet KANDEMİR