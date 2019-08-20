Doktora mezunu araştırma görevlisi başka fakültelerde ders verebilir mi?

Bu yazımızda, doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin kadrosunun bulunduğu birimin dışında diğer akademik birimlerde ders verip vermelerinde yasal bir engel bulunup bulunmadığı hususunu inceleyeceğiz.

Hatırlayacağınız üzere, 02 Haziran 2017 tarihli haberimizde; doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlamış araştırma görevlilerinin talepleri halinde, asli işlerini aksatmamak ve haftalık 12 saati aşmamak kaydıyla üniversitelerin ilgili yönetim kurullarının onayıyla ders vermeleri Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmüştü.

Bununla birlikte, 6 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde yapılan değişiklikte Yükseköğretim Kurulunun almış olduğu karar kanuna işlenmiş, hatta derse giren doktora mezunu araştırma görevlilerine haftada on iki saati aşan ders görevleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde yer alan esaslar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders ücreti, gösterge rakamı üzerinden ek ders ücreti ile sınav ücreti ödenmesi hüküm altına alınmıştır.

Bu yasal düzenleme sonrasında doktorasını tamamlamış araştırma görevlilerinin kadrosunun bulunduğu birim haricindeki diğer akademik birimlerde ders vermesinde yasal bir engel olup olmadığı hususunda zaman zaman üniversitelerde tereddütler oluşmaktadır.

Bildiğiniz gibi, yükseköğretim kurumlarında ders görevlendirme işlemleri 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Kurumlararası Yardımlaşma" başlıklı 40 ncı maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin (a) fıkrasında; "Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri bağlı bulundukları fakülte veya yüksekokulda haftalık ders yükünü dolduramadıkları takdirde, kendi üniversitelerinin diğer birimlerinde veya o şehirdeki yükseköğretim kurumlarında ders yükünü doldurmak üzere rektör tarafından görevlendirilebilirler. Ders yükü içindeki çalışmalar karşılığında ek ders ücreti ödenmez. Haftalık ders yükünün üstünde başka bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim elemanlarına görev aldıkları kurum bütçesinden ek ders ücreti ödenir." ifadesi yer almaktadır.

Mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesi sonucunda; 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesinde ders yükünü dolduramayan öğretim elemanları arasında -doktorasını tamamlamış araştırma görevlileri- her ne kadar yer almasa bile bu kişiler hakkında 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası ile özel bir düzenleme yapıldığı için kadrosunun bulunduğu birimler haricinde talepleri ve Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde ders vermelerinde yasal bir engel bulunmamaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN